Spelarna har sagt sitt: De är bäst genom tiderna

Hur utser man tidernas All-Star Team inom svensk damhockey? Givetvis genom att fråga spelarna själva vad de tycker. Under våren 2020 lät Hockeysverige.se närmare hundra damspelare rösta om vilka spelare som varit bäst genom den svenska damhockeyhistorien.

Här är tidernas största stjärnor inom svensk damhockey – enligt spelarna själva.

Vilka är Sveriges bästa spelare genom alla tider på damsidan?

Givetvis är det precis som på herrsidan en näst intill omöjlig fråga att svara på. Det som gör det så svårt är att jämföra olika generationer med varandra och väga meriter mot varandra ur ett historiskt perspektiv.

Hockeysverige.se lät under våren 2020 närmare 100 spelare och ledare från olika generationer att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider. Alltså spelare och ledare som själva har varit med och skrivit hockeyns historia där över 50 olika spelare och ledare har fått röster. Bara 24 av dessa kommer med i de All-Star Team genom alla tider som här presenteras i de fyra femmor, där förstafemman är de spelare som fått allra flest röster.

Fjärdefemman

Målvakt

Moderklubb: IFK Hallsberg.

Född: 1988

Har haft en lång och framgångsrik resa som gått via Örebro, Linköping och Brynäs innan hon inför säsongen 2018/19 landade i Luleå. Har spelat tio VM-turneringar och tre OS. Svensk mästare 2019, 2021 och 2022.

Backar

Moderklubb: Storumans IK

Född: 1991

Debuterade i Modo redan som 14-åring. Var sedan en av lagets viktigaste spelare fram till och med säsongen 2018/19 då hon lämnade klubben för spel i Brynäs. Svensk mästare med Modo 2012 och med Luleå 2021. Årets spelare 2013. Spelat sex VM-turneringar och två OS.

Född: 1975

Från Örnsköldsvik men fick sitt genombrott i Stockholm där hon spelade för både Nacka och Mälarhöjden/Bredäng. Inledde sitt hockeyspelande som forward men vandrade sedan nedåt i sin femma och blev back. Det är också som back hon röstades in i All Star team. En av svensk hockeys mest meriterade spelare. Var med och vann både OS silver 2006 och OS-brons 2002. Spelat nio VM och tre OS.

Forwards

Född: 1963

En legendar och pionjär inom svensk ishockey. Orienterartjejen som började spela hockey som 19-åring tack vare Susanne Mörne som hon träffat via basketen (!). Bildade i Damkronorna och Nacka ett klassiskt och fruktat anfallspar tillsammans med Lisa Plahn. Vann 14 SM-guld. Nacka: 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98 och för Mälarhöjden/ Bredäng: 1999, 2000, 2001, 2002 och 2003. Avslutade landslagskarriären med att ta OS-brons 2002.

Kristina Bergstrand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Moderklubb: Leksands IF

Född: 1991

Slog igenom som ett stort framtidslöfte i Leksand redan som 15-åring. Kommer från grannorten Insjön. Var Leksands ledande spelare under sju säsonger. VM-debuterade som 17-åring. Spelade totalt tre VM-turneringar och två OS. Spelade sina sista seriematcher på elitnivå säsongen 2016/17, men då för Färjestad tillsammans med sin vän från tiden i Leksand, Lina Wester.

Moderklubb: Kramfors-Alliansen

Född: 1991

En av svensk hockeys stora profiler både på och vid sidan av isen. Från Kramfors, men slog igenom som hockeyspelare i Modo. Där var hon lagkapten under nio säsonger. Hade en tuff period där en sjukdomsbild satte käppar i hjulet för utvecklingen av hennes hockeykarriär, men kom tillbaka på ett imponerande sätt och har varit en av de drivande inom svensk damhockey. Är i dag sportchef i Brynäs. Har spelat sex VM och två OS. Svensk mästare med Modo 2012.

Coach

Ylva Martinsen

Efter en storstilad karriär med flera tunga meriter som back inledde Martinsen med att coacha i Segeltorp innan hon tog över i AIK. Inför säsongen 2015/16 tog hon över Sverige U18-landslag. Första säsongen blev det brons, men 2018 blev hon och hennes landslag historiska då Sverige plockade silver i U18-VM, vilket är det bästa resultat ett svenskt damlag gjort på den nivån. Var förbundskapten för Damkronorna under två säsonger.

Tredjefemman

Målvakt

Född: 1975

Slog igenom i Västerhaninge IF där hon utvecklades till att bli Sveriges bästa målvakt under 1990-talet. Blev en förebild för många av våra yngre svenska målvakter. Toppade karriären med ett OS-brons 2002 där hon delade målvaktsuppdraget med Kim Martin Hasson. Spelade även i Brynäs och AIK. Var även med i första OS-turneringen för damer, 1998 i Nagano. Spelade fem VM-turneringar och utsågs vid VM-turneringen 1992 till bästa målvakt. Invald i Sveriges Hall of Fame.

Backar

Moderklubb: Brooklyn Tigers

Född: 1990

Trots att hon spelat i Skellefteå och Modo har Fällman ett stort Luleå-hjärta. Hennes moderklubb är Luleå-klubben Brooklyn Tigers. Gjorde tre säsonger på University of North Dakota där hon utvecklades från att vara en bra back till att bli en försvarsspelare i världsklass. Har vunnit fyra SM-guld, tre med Luleå och ett med Modo. Debuterade i Damkronorna som 18-åring. Har spelat sju VM-turneringar och två OS.

Moderklubb: Storumans IK

Född: 1976

Hette Lindberg som spelare. Ensam om att komma med i All-Star Team både som spelare och ledare, vilket visar på vilket avtryck hon gjort i svensk hockey. Kommer från Stensele, men moderklubben är Storuman. Spelade senare i Vilhelmina, Nacka, Mälarhöjden/Bredäng, AIK och Segeltorp. Var med och tog OS-silver 2006 och brons 2002. Var även med i första OS-turneringen 1998.

Ylva Martinsen tar plats både som ledare och spelare. Foto: Bildbyrån/Björn Tilly

Forwards

Moderklubb: Kälvesta SK

Född: 1984

Från förortsklubben Kälvesta i västra Stockholm. Har spelat i fyra olika länder under sin karriär. Förutom Sverige även USA (Burlington Barracudas), Ryssland (Tornado Dmitrov) och Schweiz (Lugano). Tillbringade större delen av sin svenska karriär i AIK, men har även spelat för SDE Hockey och Djurgården. Rundqvist spelade även tre matcher för Södertälje säsongen 2019/20. Var med i det svenska OS-lag som tog silver i Turin 2006, men även i bronslaget 2002 i Salt Lake City. Spelade totalt sju VM och tre OS.

Moderklubb: Skärgårdens SK

Född: 1999

Det är lätt att tro att det bara är yngre spelare som röstat fram Hanna Olsson i All-Star Team med tanke på att hon bara är 21 år, men så är inte fallet. Olsson har fått röster från alla generationer. Forwarden från Häslö i Bohuslän har Skärgårdens SK som moderklubb, men har spelat i Riksserien/SDHL för Linköping, Djurgården och HV71. Svensk mästare 2014 med Linköping och 2017 med Djurgården. En av de största talanger svensk hockey fått fram under 2010-talet.

Moderklubb: Guldsmedshytte SK

Född: 1988

Debuterade i högsta serien för Örebro, men var under sju säsonger en av Linköpings ledande spelare. Under flera av dessa säsonger var hon också lagets kapten. Spelade under många år back innan hon skolades om. En stor ledarfigur både på och vid sidan av isen. Avslutade karriären med spel i HV71. Även Asserholt var med och tog OS-silver i Turin 2006. Var bara 16 år då hon spelade sin första VM-turnering. Totalt blev det tio VM-turneringar och tre OS.

Jenni Asserholt under OS i Vancouver 2010. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Coach

Före detta målvakt i bland annat Haninge kom tillsammans med Lars G Karlsson att bli en pionjär som ledare inom svensk damhockey. Var svensk förbundskapten mellan 1991 och 2002. Var med om att coacha hem OS-bronset i Salt Lake City 2002 då Peter Elander fått kliva åt sidan strax innan turneringen. Har även varit förbundskapten i Österrike, Spanien och Hongkong.

Andrafemman

Målvakt

Född: 1990

Moderklubb: Trångsunds IF

Fick sitt genombrott i AIK där hon debuterade redan som 15-åring. Det var också under tiden i AIK ”Valle” fick chansen i VM första gången. Året var 2009. Som AIK:are vann hon dessutom två SM-guld. Säsongen 2010/11 valde hon att flytta upp till Örnsköldsvik och spela för Modo fram till och med 2014 innan hon ”varvade ner” i Djurgården. Blev folkkär efter sitt fina målvaktsspel vid OS-turneringen 2014 i Sotji. Vann totalt tre SM-guld, deltog i två OS och fem VM.

Backar

Född: 1987

Moderklubb: IF Björklöven

Kommer från en riktig hockeyfamilj. Tvillingbrodern Patrik spelade i bland annat Björklöven, Lukko, Malmö och Almtuna. Storebror Joakim var lovande junior i Björklöven och pappa Terho har jobbat med damlandslagen på både senior- och juniornivå. Frida Nevalainen spelade under största delen av sin svenska karriär för Modo, men även en säsong med Segeltorp. Blev rysk mästare med Tornado. Var även över till USA och spelade för University of Windsor. Var med och vann OS-silver i Turin 2006. Gjorde totalt åtta VM-turneringar och två OS.

Född: 2000

Moderklubb: Skogsbo SK

Trots sin ålder räknas Maja Nylén Persson redan som en av svensk hockeys bästa backar genom alla tider, vilket inröstningen i All-Star Team två vittnar om. Liksom Hanna Olsson fick Nylén Persson röster från alla generationer ledare och spelare. Kom till Leksand 2014 där hon debuterade som 14-åring. Ditvärvad av Jens Nielsen. Fick också sitt genombrott i Leksand. Var med i det historiska JVM-laget som tog silver på U18-VM 2018. Har spelat två VM och ett OS. Lämnade Leksand för Brynäs inför säsongen 2019/20. Utsågs 2019 till SDHL:s bästa junior och erhöll för det Elite Prospects Award och prisades i våras med Salming Trophy som Sveriges bästa back. Släkt med Nicklas Lidström på avlägset håll.



Maja Nylén-Persson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Forwards

Född: 1989

Moderklubb: Limhamn HK

Var 14 år då hon spelade sin första VM-turnering. Är en av de största talanger svensk hockey fått fram och samtidigt en av dom pålitligaste i landslagssammanhang. Lämnade Skåne för Stockholm och AIK 2004, men gjorde även fyra säsonger på University of Minnesota-Duluth samt en säsong var i Segeltorp och Munksund/Skuthamn innan hon 2014 skrev på för Linköping där hon fortfarande är aktiv. Hade en viktig roll i OS-silvret 2006 där hon satte 3–2-straffen i semifinalen mot USA. Har totalt spelat tolv VM och fyra OS. Svensk mästare 2010 och 2015.

Född: 1991

Moderklubb: Höga Kustens HF

Liksom Frida Nevalainen från en riktig hockeyfamilj. Bröderna Tobias, Thomas och Tommy har alla framgångsrika karriärer inom hockeyn. Tobias dessutom mångårig NHL-spelare. Tina Enström slog igenom i Modo. Efter en kortare sväng till Linköping 2009 återvände hon till Modo och blev klubben trogen fram till och med 2014. Avslutade karriären med tre säsonger i Djurgården. Två gånger svensk mästare. Gjorde fem VM-turneringar och ett OS. Var med i VM-bronslaget 2007.

Född: 1987

Moderklubb: Rimbo IF

Gjorde först tre säsonger i AIK, där hon för övrigt blev VM-spelare, innan hon 2006 åkte över till USA för att gå på University of Minnesota-Duluth. Var även två säsonger i Ryssland där hon spelade för Tornado Dmitrov innan hon avslutade karriären med en säsong i Munksund/Skuthamn och en i AIK. Ofta underskattad, men var säsong efter säsong en av Damkronornas viktigaste spelare. Gjorde åtta VM-turneringar och ett OS.

Coach

En gång i tiden norsk division 2-spelare. Klev in som coach i Munksund/Skuthamn 2013 och var med om övergången till Luleå. Som coach för Luleå vann han tre SM-guld – 2016, 2018 och 2019. Med det är han en av svensk damhockeys mest framgångsrika coacher. Lämnade damhockeyn och Luleå under säsongen 2019/20 för att bli sportchef i Modos herrlag och återfinns i dag i Tingsryds tränarbås.

Fredrik Glader. Foto: Bildbyrån

Förstafemman

Målvakt

Född: 1986

Moderklubb: Hammarby IF

Det råder nog inga tvivel om att Kim Martin Hasson från Söder i Stockholm är Sveriges bästa dammålvakt genom alla tider. Slog igenom stort vid OS 2002 då hon, som 16-åring, var högst delaktig i Damkronornas första olympiska medalj. Var även en av nyckelspelarna i silverlaget 2006. Vid turneringen 2006 utsågs hon dessutom till bästa målvakt. 2008 blev hon NCAA-mästare med University of Minnesota-Duluth. Har även varit proffs i ryska Tornado under en säsong. Avslutade karriären som spelare i Linköping där hon dessutom är sportchef i dag. Spelade nio VM-turneringar och fyra OS. En av våra största spelare inom svensk hockey någonsin. Kanske även världens bästa målvakt genom alla tider på damsidan.

Martin Hasson fick flest röster av samtliga spelare när omröstningen genomfördes.

– Det är såklart jätteroligt att höra och att jag så att säga fortfarande är ihågkommen. Trots allt var det ett tag sedan jag lade av. Jag är väldigt rörd och det känns verkligen jättekul, sade Martin Hasson till hockeysverige.se i april 2020.

Kim Martin Hasson skriver autografer 2003. Foto: Bildbyrån/Sören Andersson

Backar

Född: 1975

Moderklubb: Skärplinge HK

Med tio SM-guld, 297 A-landskamper och två OS-medaljer är Gunilla Andersson Stampes en av svensk damhockeys allra största genom tiderna. Hon lämnade SHK redan som 13-åring för spel i Brynäs. Flyttade som 20-åring ner till Stockholm. Där blev det först spel med Västerhaninge. Därefter blev det en säsong i FoC Farsta innan hon bytte klubb till Mälarhöjden/Bredäng och sedan vidare till Segeltorp. Var med vid OS i Nagano 1998 då damhockeyn var med på programmet första gången. Var även med om att vinna OS-brons 2002 och silver 2006.

Gunilla Andersson Stampes. Foto: Bildbyrån/Björn Tilly

Född: 1989

Moderklubb: Kiruna AIF

Från samma klubb som bland annat backar så som Börje Salming och hans bror Stig. Liksom dessa två legendarer var Eliasson aldrig den spelare som klev undan i det fysiska spelet. Var bara 15 år då hon debuterade i Damkronorna 2003. Var landslaget trogen fram till och med säsongen 2015/16. I landslagströjan var hon bland annat med om att vinna OS-silver i Turin 2006. Totalt gjorde hon sju VM och tre OS. Utsågs till Sveriges bästa spelare 2016. Spelade efter tiden i Kiruna för Modo, Brynäs och Munksund/Skuthamn som senare blev Luleå.

Forwards

Född: 1979

Moderklubb: Veddige HK

Blev dem första kvinnliga spelaren i TV-pucken 1994. Var tillsammans med Maria Rooth en av spelarna som lyfte svensk damhockey ytterligare en nivå. Både då det handlade om spel och träning. Gjorde fyra säsonger på University of Minnesota-Duluth där hon blev mästare tre av säsongerna. Återvände sedan till Sverige för spel i först Limhamn och sedan Mälarhöjden/Bredäng och Segeltorp innan hon avslutade sin karriär. OS-spelare redan 1998, men var även med om att vinna brons 2002 och silver 2006. Given i Damkronorna från 1994 till 2013 – alltså under 19 säsonger.

Erika Holst under OS 2006. Foto: Bildbyrån/Marcus Ericsson

Född: 1979

Moderklubb: Rögle BK

Ett av svensk hockeys starkaste affischnamn på damsidan under flera år. Det går nästan att kopiera texten från Holst när man ska nämna Rooths karriär. Trefaldig mästare med University of Minnesota-Duluth, OS Silver 2006, OS Brons 2002. Given i Damkronorna från 1995 till 2010. Okej, där var det ”bara” 15 år. Efter tiden i USA spelade Maria Rooth för Limhamn, Mälarhöjden/Bredäng och AIK. Totalt spelade hon åtta VM-turneringar och fyra OS. Var med 1998 i Nagano i den första OS-turneringen som spelats på damsidan. Var säsongen 2010/11 assisterande coach på University of Minnesota-Duluth.

Född: 1991

Moderklubb: Modo HK

Emma Nordin har aldrig varit den person eller spelare som stuckit ut speciellt mycket vid sidan av isen. Däremot, på isen har hon kväll efter kväll, från det hon debuterade i Riksserien 2004 och Damkronorna 2007, visat vägen och hållit en extremt hög nivå. Liksom övriga i det här All Star team oerhört respekterade av lagkamrater och motståndare. Lämnade Modo 2015 för spel i Luleå där hon fortfarande är aktiv. Emma Nordin har vunnit totalt fem SM-guld. Har totalt spelat sex VM och fyra OS. Utsågs till Sveriges bästa spelare både 2018 och 2019.

Coach

Övriga coacher får ursäkta men Peter Elanders insats som ledare för svensk damishockey är svår att förringa. Den före detta elitseriespelaren för Södertälje och Västra Frölunda var med och byggde upp det OS-lag som vann brons 2002. Han var dessutom head coach vid det nu klassiska silvret i Turin 2006. Var känd för sin extrema målmedvetenhet att lyckas med sitt landslag.