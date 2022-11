Tobias Sjökvist har snittat över en poäng per match med Lindlöven under hösten. Nu får den 27-årige chansen att visa vad han går för i Hockeyallsvenskan, då BIK Karlskoga plockar in värmlänningen på lån under denna veckas matcher.

På grund av stora skadebekymmer tvingas BIK Karlskoga att se sig om efter förstärkningar inför morgondagens bortamatch mot Björklöven. Via sin hemsida meddelar klubben att man nu gjort klart med 27-årige Tobias Sjökvist från Hockeyettan-klubben Lindlöven.

Sjökvist lånas, till att börja med, in till morgondagens match i Umeå.

– “Tobbe” är en klok och välskolad spelare som presterat bra i Hockeyettan under en rad säsonger. Det ska bli kul att få se honom en nivå upp och att det dessutom är en Karlskogakille gör verkligen inte saken sämre, säger sportchefen Torsten Yngvesson till BIK Karlskogas hemsida.

Mycket skadeproblem i BIK Karlskoga

Tobias Sjökvist kommer från Karlskoga och har tidigare spelat juniorhockey i klubben samt fyra hockeyallsvenska matcher under säsongen 2013/14, innan han lämnade för spel i Färjestads juniorlag.

Förra säsongen noterades Sjökvist för totalt 42 poäng på 46 matcher för Linden Hockey och den här säsongen har han producerat 13 poäng (5+8) på elva matcher med Lindlöven i Hockeyettan.

BIK Karlskoga har en lång skadelista som inkluderar Sebastian Collberg, Julius Persson, Åke Stakkestad, Gustav Willman Borvik, Logan Cockerill, Edwin Lindström, Wilhelm Westlund och Ludwig Persson. De tre sistnämnda spelarnas status är för tillfället dag-för-dag, meddelar BIK Karlskoga på sin hemsida.

