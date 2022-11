Alex Galchenyuk ryktades tidigare vara aktuell för en möjlig flytt till KHL.

Men den tidigare supertalangen stannar nu i USA – och skriver ett AHL-kontrakt med Colorado Eagles.

Det har länge varit osäkert vad som skulle hända med Alex Galchenyuk den här säsongen.

Han var tidigt på try-out hos Colorado Avalanche men släpptes sedan på grund av skada. Sedan dess har Galchenyuk ryktats vara aktuell för en flytt till KHL då han har både amerikanskt och ryskt medborgarskap.

Men nu står det klart att VM-forwarden stannar i Nordamerika. Enligt insidern Chris Johnston är 28-åringen klar för spel i farmarlaget Colorado Eagles då han har skrivit ett AHL-kontrakt med klubben.

Alex Galchenyuk has signed an AHL deal with the Colorado Eagles.



He attended training camp with the #avs on a PTO before getting injured. He's now been cleared to play.