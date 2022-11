Damkronorna lyckades inte upprepa succén efter 7-0-vinsten mot Tyskland.

Under onsdagen förlorade Sverige mot Tjeckien med 3-0, samma siffror som när lagen möttes på VM i våras.

Sverige fick en drömstart på Women's Euro Hockey Tour under tisdagen då de besegrade Tyskland med hela 7-0 och comebackande stjärnan Fanny Rask sköt ett hattrick.

Men i onsdagens möte med Tjeckien såg det annorlunda ut.

Damkronorna kunde inte fortsätta succén efter premiärmatchen och precis som när lagen möttes under VM tidigare under året så vann Tjeckien med 3-0.

Gjorde alla mål i special teams

Sju minuter in i matchen fick tjeckiskorna chansen att spela i powerplay efter en utvisning på Lina Ljungblom. 45 sekunder in i det numerära överläget kunde Tjeckien ta ledningen då tidigare Leksandsforwarden Tereza Vanisova fick in pucken bakom Frida Axell som vaktade det svenska målet.

0-1 stod sig sedan i nästan en halvtimme innan Tjeckien utökade sin ledning. Den här gången var det Damkronorna som fick chansen att spela i powerplay men i stället för ett svenskt mål så kontrade tjeckiskorna och Michaela Pejzlová satte 0-2.

Pejzlova, som leder poängligan i den finska ligan den här säsongen, skulle sedan bli tvåmålsskytt. Denna gången var det i powerplay som Pejzlova sköt 0-3-målet. Tjeckien gjorde alltså alla sina tre mål i ‘special teams’.

SDHL-spelarna sänkte Sverige

Flera SDHL-spelare låg bakom Tjeckiens mål då Brynäsforwarden Alena Mills, Luleåbacken Daniela Pejsova och MoDoforwarden Vendula Přibylová alla noterades för en assist. Även tidigare Guldhjälmen-vinnaren Kateřina Mrázová, som nu spelar i USA, noterades för en passningspoäng.

Sverige vann skotten med 25-18 men SDE-målvakten Viktorie Svejdova räddade alla skott hon fick på sig och höll nollan. Frida Axell i det svenska målet räddade 15 skott.

Damkronornas nästa match i Women's Euro Hockey Tour spelas redan under morgondagen då värdnationen Finland står för motståndet.

Sverige – Tjeckien 0–3 (0-1,0-1,0-1)

Sverige: –

Tjeckien: Michaela Pejzlova 2, Tereza Vanisova,

