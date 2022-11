Petr Cech må ha lagt fotbollskarriären till vila, men hockeykarriären lever ännu. Nu är den forne fotbollsmålvakten klar för Chelmsford Chieftains i den brittiska tredjeligan.

För tre år sedan inledde fotbollslegendaren Petr Cech sin hockeykarriär med Guildford Phoenix i NIHL 2. Sejouren med den engelska hockeyklubben verkar ha gett mersmak. För nu har den tjeckiske burväktaren hittat en ny klubbadress hos Chelmsford Chieftains i den brittiska tredjeligan, vilket klubben meddelar på Twitter.

– Jag är förväntansfull inför denna nya utmaning med Chieftains och ser fram emot att hjälpa laget att nå deras mål för säsongen, säger den 40-årige Cech via klubbens Twitterkonto.

