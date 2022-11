Matthew Tkachuk tappade humöret i slutskedet av helgens match mot Los Angeles Kings. Florida-stjärnan stack då in klubban i ansiktet på Jonathan Quick – varpå han nu stängs av i två matcher.

Det var med 38 sekunder kvar att spela av helgens möte mellan Los Angeles Kings och Florida Panthers som Panthers stjärnforward Matthew Tkachuk tappade humöret.

I samband med att Kings-målvakten Jonathan Quick blockerat en puck stack Tkachuk in sin klubbspets i öppningen av målvaktens galler, varpå Quick föll till isen och tog sig upp mot ansiktet.

Se situationen i videospelaren ovan.

Händelsen anmäldes till NHL Player Safety, som efter att ha granskat situationen senare valde att fälla Tkachuk för en high sticking och ge honom en två matcher lång avstängning. Avstängningen innebär vidare att Tkachuk tvingas avstå avstå lön i två matcher, vilket innebär att han går miste om 1,1 miljoner kronor.

Enligt NHL Player Safetys video, där man förkunnar domen, ska Tkachuk ha menat på att han inte medvetet siktade mot Quicks ansikte med sitt klubblad. NHL Player Safety håller med om att aktionen inte utförs med något större våld, men det är bara på grund av det som straffet inte blir hårdare.

Tkachuk fanns inte med i Panthers möte med Anaheim och kommer inte heller att komma till spel mot Carolina Hurricanes under natten till torsdag, svensk tid.

Floridastjärnan var inte den enda spelaren som stängdes av under helgen. Under gårdagen meddelade NHL Player Safety även att Montrealforwarden Josh Anderson stängts av i två matcher för en boarding på Vegas stjärnback Alex Pietrangelo.

Josh Anderson receives a game misconduct for this dangerous hit on Alex Pietrangelo. pic.twitter.com/2wRaDDKwgq