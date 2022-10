Skellefteå förlorade för sjätte matchen i rad.

Det efter en sällsynt målvaktstavla av Gustaf Lindvall.

– Jag vet inte om han missar den helt, säger Växjökaptenen Erik Josefsson till C More.

Skellefteå inledde säsongen väldigt starkt men har sedan haft det tyngre i SHL med sex raka förluster och under tisdagskvällen skulle det också bli en sjätte raka förlust.

När Växjö var på besök uppe i Västerbotten blev det endast 1-3 till bortalaget efter att bortalaget fått ett gratismål efter en sällsynt tavla av toppmålvakten Gustaf Lindvall.

Växjös lagkapten Erik Josefsson ska bara dumpa in pucken i offensiv zon och Lindvall går för att ta emot pucken med klubban men råkar då styra in pucken mellan sina egna ben och in i målet.

– Vad gör Gustaf Lindvall? Det funderar nog han själv på också. Det här är ju Lindvalls största tavla på fem år, säkert, säger kommentatorn Lars Lindberg i C Mores sändning.

"Vad gör Gustaf Lindvall?" pic.twitter.com/vrCTUeWPFW — C More Hockey (@cmorehockey) October 25, 2022

“Inte det hårdaste skottet”

Skellefteås tränare Robert Ohlsson försvarade dock sin målvakt och menar att ett misstag inte kommer påverka honom alltför mycket.

– Det är ju grymt surt när det blir så men jag tycker att Gustaf själv spelade upp sig själv direkt och tog några bra räddningar. Han är stark i skallen så det blir bra, säger Ohlsson till C More.

Erik Josefsson som alltså noterades för målet var själv förvånad att pucken gick in.

– Jag vet inte om han missar den helt. Det var inte det hårdaste skottet men det räknas också. Någon gång ska väl turen studsa med mig också, säger “målskytten” till C More.

0-1 såg länge ut att stå sig men precis i slutet av matchen så trillade det in flera mål då Växjö först utökade till både 0-2 och sedan 0-3 i tom kasse. Skellefteå spräckte sedan Emil Larmis nolla med endast 27 sekunder kvar och slutresultatet blev då 1-3.

Skellefteå har därmed sex raka förluster medan Växjö bröt sin förlustsvit som var tre matcher lång.

Skellefteå – Växjö 1–3 (0-0,0-1,1-2)

Skellefteå: Simon Robertsson.

Växjö: Erik Josefsson, Joel Kellman, Hugo Gustafsson.

