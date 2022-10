André Burakovsky lämnade Colorado Avalanche för spel i Seattle Kraken efter sommarens Stanley Cup-titel. I natt var svensken tillbaka i Denver – och hyllades med stående ovationer.

André Burakovsky spelade en viktig roll för Colorado Avalanche när klubben lyckades gå hela vägen och vinna Stanley Cup-finalen mot Tampa Bay Lightning i somras.

Efter finalsegern lämnade Burakovsky, tillsammans med bland annat Nazem Kadri, mästarlaget och i mitten av juli skrev svensken på ett femårigt avtal med Seattle Kraken värt över 300 miljoner kronor som free agent.

I natt återvände Burakovsky till Denver för första gången sedan flytten från “Avs” – och togs emot med stående ovationer av publiken i Ball Arena. I ett spelavbrott halvvägs genom den första perioden visade Avalanche en hyllningsvideo till Burakokvsky, varpå den svenske forwarden fick motta stående ovationer av publiken och där båda lagens bänkar applåderade svensken.

– Det är alltid kul att vara tillbaka, sade Burakovsky till den samlade presskåren inför matchen.

– Jag åt middag med några av killarna i deras lag i går. Jag känner mig väldigt hemma här och hade tre bra år här och älskade verkligen varje kille i det där omklädningsrummet.

André Burakovsky gets welcomed back to Ball Arena with a standing ovation from the home crowd. 👏 pic.twitter.com/LtI43Jq0Mk