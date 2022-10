Trots att han var i princip ordinarie i Florida Panthers i fjol så fick Lucas Carlsson inleda årets säsong i AHL.

Men nu meddelar Florida att den förre Brynäsbacken kallas tillbaka upp till NHL.

Lucas Carlsson tog förra säsongen kliv mot att bli en NHL-back då han tog en ordinarie position på Florida Panthers blålinje under vintern och våren 2021/22.

Men när årets säsong skulle börja så valde Florida att skicka ner den 25-årige svensken till farmarlaget Charlotte Checkers. Där inledde Carlsson bra med tre poäng på två matcher och nu meddelar Panthers att han kallas tillbaka upp till NHL.

Cats roster updates ⬇️



• We have recalled defensemen Lucas Carlsson and Matt Kiersted from @checkershockey.