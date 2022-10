Kalle Kossilas skadefrånvaro blev längre än Växjö hade väntat sig, men nu närmar sig stjärnan sin debut.

“Blir nu starkare och starkare för varje vecka som går”, skriver klubben.

När Växjö tog in Kalle Kossila i början av maj, var det ett styrkebesked. Den finske forwarden hade tidigare imponerat stort i AHL, och även fått chansen i NHL. Det var tydligt att Kossila var tänkt att kliva in som en nyckelspelare, men så har det inte blivit…än.

– Vi har tittat på Kalle i flera år utan att tajmingen har varit rätt. Vi får en erfaren spelare som behärskar både center som vinge. Kalle är urtypen för en tvåvägsspelare, spelar alla moment i matcherna och kommer därigenom bli väldigt viktig för oss, sade sportchef Henrik Evertsson när värvningen blev klar.

"Kanske vågar hoppas"

Kossila har ännu inte debuterat för Växjö, utan har varit borta längre än klubben väntat med en skada. Så pass stort avbräck var detta att man valde att ta in Jayden Halbgewachs som ersättare i september.

Nu kommer klubben med besked om Kossilas skada, och om när den NHL-meriterade forwarden kan göra comeback.

"Kalle som har haft den längsta skadefrånvaron har definitivt passerat vändpunkten och blir nu starkare och starkare för varje vecka som går. Estimatet har tidigare sagt come back någon gång under december. Vi kanske vågar hoppas på första halvan snarare än andra halvan så som det ser ut just nu", skriver Växjö på sin hemsida.

