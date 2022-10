Börje Salming har diagnostiserats med svåra sjukdomen ALS och nyligen berättade han och hans fru Pia om den jobbiga situationen.

För hockeysverige.se berättar storebror Stig Salming om Börjes tillstånd, deras relation och hur sjukdomsbeskedet har påverkat honom.

– Det var så tungt inombords att man till slut inte visste vart man skulle vända sig, säger Stig Salming.

I går kunde vi alla läsa en stark och gripande intervju i Expressen med och om Börje Salming och hans tuffa kamp mot ALS. En sjukdom som idag innebär att han inte kan uttrycka sig verbalt i ord. Det är en trasig historia om Pia som gör allt för att hennes Börje ska må så bra som möjligt, bromsmediciner som blivit stoppade i tullen, depression men också en varm kärlek mellan två personer som betyder så mycket för varandra.



I Gävle finns Börjes bror Stig. Liksom Börje var Stig på sin tid en av landets stora hockeystjärnor. Av många kallades han för ”Stygge Stigge” på grund av hans tuffhet på isen.

Stigs fru gick bort för ett drygt år sedan och nu får han uppleva sin andra sorg på kort tid då han får se sin lillebror må så pass dåligt och bara bli sämre.

– Det spelar nog ingen roll om det är lillebror, storebror, mamma, pappa eller något av barnen. När det drabbar på det här viset…



Stig Salming tystnar en stund för att samla ihop sig innan han fortsätter:

– Jag kan inte beskriva det annat än att det är jättetråkigt. Jag mår såklart dåligt, vaknar på nätterna, mår dåligt när jag ska lägga mig. Stunder då tankarna kommer upp, då blir det jättejobbigt. Vi måste kämpa på ändå.

Börje och Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Jag kan ju inte prata med Börje”

Börje Salming fick diagnosen ALS i april.

– Vi hade lite aningar om vad det kunde vara, men det var i april vi fick det bekräftat. Det blev som en jätte… usch… Det var så tungt inombords att man till slut inte visste vart man skulle vända sig.

– Börje var jätteledsen och jag visste inte hur jag skulle kunna trösta honom. Man kan bara försöka vara med i allt, bistå. Man kan inte göra hur mycket som helst heller.

Vilken dialog kan ni ha med varandra idag?

– Jag kan inte säga att vi har en daglig kontakt, men jag har varit ner och hälsat på flera gånger, varit med hans familj och dom har varit upp till mig.

– Nu har det varit allt med sondmatningen… Han har legat lasarett så sondmatningen ska komma i gång på något vis. Kroppen ska vänja sig vid det där så det har varit flera veckor då vi inte varit i kontakt med varandra.

– Jag har varit i Kiruna under två veckor och kom hem i fredags, men nu ska jag försöka ta mig ner igen. Först ska jag bara försöka landa lite här eftersom jag har tomt och allting här som jag måste rådda med lite grann.



Som läget är idag finns det inte bromsmedicin för ALS att tillgå här i Sverige. Något som gör Stig Salming både upprörd och uppgiven.

– Det jag vet är att Börje varit i Kanada och fått tag i en typ av bromsmedicin som ska sättas in på honom, men när och hur vet jag inte.

– Det ska få komma in i Europa också. Av det jag förstått är det inte tillåtet att ta in den ännu. Utan den ska först godkännas på något vis.

– Börje äter något typ av bromsmedicin nu. Av det jag förstått ska den växlas över till något annat senare. Vi får se vad som händer med det.



Du som nästan har daglig kontakt med din lillebror, hur mår han idag?

– Han har naturligtvis gått ner i vikt samtidigt behöver han äta mycket för att orka med sjukdomen.

– Jag kan ju inte prata med Börje. Träffas vi får vi försöka på något vis berätta för varandra. Nu är det, som sagt var, två-tre veckor sedan jag var dit och jag har bara sett honom via telefon. Men hur han mår? Han mår inte bra helt enkelt, det gör han verkligen inte.

Börje Salming är en av svensk hockeys största genom tiderna. Foto: Ronnie Rönnkvist

Din bror har hyllats enormt genom åren, vad är det som gjort honom så uppskattad även vid sidan av isen?

– Börje är i allra högsta grad en mänsklig person. Han är ödmjuk, social, snäll… Börje är en jäkligt fin människa. Det borgar för att man ska bli omtyckt, att man har en så fin attityd. Så ser jag det.

“Mamma längtar efter att få krama honom”

En av anledningarna till att Stig Salming varit uppe i Kiruna under två veckor är för att träffa hans och Börjes mamma, Karin.

– Hon är 95 år. Jag har varit i Kiruna för att förbereda så hon ska få komma in på något hem. Det har blivit jobbigt för henne att vara hemma ensam. Visserligen är hemtjänsten där flera gånger om dagen och så vidare, men det är ensamt.

– Hon har kommit till den slutsatsen nu att hon vill komma till något annat. Då har jag varit där uppe för att få alla papper på plats. Nu sitter i en kö för att bli erbjuden ett boende.

Givetvis känner även hon stor sorg över hur dåligt hennes son mår.

– Klart att hon blir ledsen när vi pratar i det. Hon längtar efter att få prata med eller krama honom. Nu har inte Börje kunnat varit upp till Kiruna på länge. Jag tror senast dom var där uppe var någon gång i vintras så det har gått en lång tid utan att dom sett varandra.

Bröderna Salming tillsammans i Tre Kronor. Foto: Arkivbild

Stig, hur minns du era somrar i Salmi By där du och Börje tillbringat så mycket tid tillsammans?

– Det är väl alla fiskeresor vi gjort där vi utgått från Salmi, vilket har varit det riktigt roliga och fina. Vi har haft tillgång till fina fiskevatten. Det är vad jag först tänker på när du frågar, säger Stig Salming med ett lätt skratt hemifrån Valbo då han tänker tillbaka på barndomstiden vid släkthuset utanför Kiruna.

