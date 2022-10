Alexander Edler klev av skadad för Los Angeles Kings och ser ut att missa även kommande match.

Då kallas en annan svensk, Jacob Moverare, upp till LA för att täcka upp.

Det var innan matchen mot Detroit Red Wings som Alexander Edler klev av med en skada efter att ha fått en puck i ansiktet.

Enligt tränaren Todd McLellan kommer Edler att åtminstone missa även nästa match för LA Kings.

Per Todd McLellan, the Alexes - Edler & Iafallo - will not be available this evening in Nashville, so we’ll expect at least one change among the skaters.



Cal Petersen will start in goal.