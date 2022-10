Michael Brandsegg-Nygård har fullkomligt öst in poäng i Moras juniorlag som 17-åring.

Nu får han chansen att göra debut i HockeyAllsvenskan i kvällens match mot Södertälje.

Då ett antal spelare saknas för Mora väljer klubben att ge en 17-åring chansen i kvällens bortamatch mot Södertälje i HockeyAllsvenskan.

Norske jättetalangen Michael Brandsegg-Nygård, född 2005, har öst in poäng i Moras juniorlag med sju poäng (3+4) på tre matcher i J18 och 20 poäng (11+9) på elva matcher i J20. Han snittar därmed ett mål per match och nästan två poäng per match den här säsongen.

Nu kommer norrmannen då att få göra A-lagsdebut för Mora då han matchas i en kedja med Kalle Miketinac och Anton Heikkinen.

20 poäng på 11 matcher i J20 och 7 poäng på 3 matcher i J18.

Ikväll debuterar den 17-åriga forwarden Michael Brandsegg-Nygård i A-laget! ⭐️

I hockeysverige.se:s artikelserie “Framtidens stjärnor” har Moras J20-tränare Daniel Hermansson berättat om Michael Brandsegg-Nygårds framfart i laget.

– Vi tog in honom till i år och han är väldigt, väldigt intressant. Bra i en mot en, bra skott och bra i kamperna. Han kan bli riktigt, riktigt bra. Lite junioraktig, vilket inte är så konstigt för han är 17 år. Han kommer bli en framtida A-lagsspelare. Vi är väldigt nöjda med honom. Han har varit över förväntan, även om vi visste att han var bra.

