Som en del av Tkachuk-Huberdeau-trejden flyttade MacKenzie Weegar ett årigt kontrakt med Calgary Flames.

MacKenzie Weegar slog igenom ordentligt i Florida Panthers och har de senaste två säsongerna varit en toppback för sitt lag.

Efter att ha trejdats till Calgary tillsammans med Jonathan Huberdeau mot Matthew Tkachuk cashar nu backen in rejält.

Enligt flera NHL-insiders skriver backen på ett åttaårs-kontrakt värt 50 miljoner dollar, med en lönetaksträff på 6.25 miljoner dollar per säsong.

Något Calgary senare under kvällen bekräftade.

RETURN OF THE MACK!



MacKenzie Weegar has been extended to an eight-year deal!