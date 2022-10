Färjestad är klara för CHL-slutspel.

Det efter att ha vunnit med 5-1 över polska Comarch Cracovia där 20-årige backen Anton Berglund sköt sitt första seniormål för FBK.

Under tisdagskvällen mötte Färjestad Comarch Cracovia från Polen och behövde vinna matchen för att säkra avancemang till slutspelet i CHL.

De regerande svenska mästarna pallade då för trycket och vann med 5-1 för att ordna en plats i slutspelet.

Redan efter fem minuters spel kom 1-0 då 20-årige backen Anton Berglund följde med upp i anfallet och hittade nätet för sitt första seniormål i Färjestadströjan.

🚨! @farjestad_bk SCORE !



Anton Berglund puts the first goal of the game on the scoreboard!🚀@farjestad_bk 1 - 0 @Cracovia_EN #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/iVnTTAc0fE