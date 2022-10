Det utspelade sig otäcka scener i nattens träningsmatch mellan Anaheim och San Jose. Den finske Ducks-backen Urho Vaakanainen dundrade in i sargen och tvingades rulla av isen med hjälp av en bår.

“Han är vid fullt medvetande och alert”, skriver Ducks på Twitter.

Det var i samband med att Anaheims 1–0-mål i nattens träningsmatch mellan Ducks och San Jose Sharks som Urho Vaakanainen dundrade in i sargen efter att ha störtat mot Sharks-målet.

Den finske backen blev liggandes på isen och hela Anaheims lag skrinnade över till finländaren för att se hur han mådde. Efter att först ha fått vård på isen rullades sedan Vaakanainen av isen med hjälp av en bår.

Scary scene in Anaheim



Prayers up for Vaakanainen🙏 pic.twitter.com/rTV4nYcrYY