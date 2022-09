Linus Karlsson fortsätter att visa framfötterna på Vancouver Canucks rookieläger. I natt sköt den svenske skarpskytten två mål när Canucks förlorade med 2–5 mot Edmonton Oilers.

– Han hittar en väg att sätta sig i rätt lägen, säger farmarlagstränaren Jeremy Colliton.

Efter fjolårssäsongens succé med Skellefteå AIK, där Linus Karlsson sköt 26 mål på 52 matcher under sin rookiesäsong i SHL, skrev forwarden på ett tvåårigt NHL-kontrakt med Vancouver Canucks i våras.

Den här hösten ska Karlsson försöka slå sig in i NHL-laget – och han har börjat sin sejour i Nordamerika på ett imponerande sätt. Efter att ha stått för en assist häromnatten och producerat ett mål och en assist i 3–0-segern mot Calgary under natten till lördag, svensk tid, sköt Karlsson två mål i nattens möte med Edmonton Oilers rookielag.

Målen blev Canucks enda i 2–5-förlusten.

– Det är alltid kul att göra mål, men vi förlorade och det suger, säger Karlsson.

– Jag fick bättre och bättre självförtroende under veckan. I början var det så där, men det blev bättre ju längre turneringen gick.

Förre Mora-tränaren Jeremy Colliton, som från och med denna säsong är huvudtränare i Vancouvers farmarlag Utica och som hade huvudansvaret under rookieturneringen, imponeras av Karlsson.

– Han vet när han ska slänga puckar på mål. Han hittar en väg att sätta sig i rät lägen. Han är inte bara en bra skytt, heller. Han ser spelet på ett bra sätt, så för honom handlar det bara om att hitta en väg till den delen av isen där han är superfarlig, säger Colliton.

Med matchen mot Edmonton avhandlad så avslutades rookieturneringen i Penticton och på fredag inleds Vancouver Canucks träningsläger, där de etablerade NHL-spelarna kliver in i handlingarna.

Karlsson har sedan tidigare ett gällande kontrakt med Skellefteå AIK, men i och med att han draftades innan SHL:s nya avtal med NHL så kan Canucks välja att behålla 22-åringen i AHL om han inte skulle ta en ordinarie plats i NHL i samband med säsongsstarten.

– Tanken är att jag kommer börja spela i AHL (i Abbotsford, reds. anm.) först sen är ju inte dörren helt stängd till Skellefteå men det lutar väl åt att det blir AHL till att börja med sen får vi se hur det utvecklar sig under säsongens gång och vad klubben tycker blir bäst för mig, sade Karlsson till Norran i början av augusti.

Linus Karlsson gets us within one.@ToyotaPacific | #Canucks pic.twitter.com/2e6YYo4tgK