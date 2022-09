Det blev ingen rolig återkomst till SHL för HV71.

Nykomlingen förlorade mot Luleå med 3-0 och sköt endast 13 skott på mål.

– Det är lite irriterande, säger Mattias Tedenby till C More.

Förväntningarna har varit höga inför HV71:s återkomst till SHL och de har till och med pekats ut som en möjlig guldkandidat trots att de är nykomlingar i SHL.

Men det blev ingen rolig första match tillbaka i SHL för HV som förlorade mot Luleå med 2-0 efter att endast ha skjutit 13 skott på mål under matchens 60 minuter.

Det var mållöst efter den första perioden men i den andra tog Luleå över fullständigt och Radek Muzik kunde sedan skjuta 1-0 till norrbottningarna. Bara några minuter senare fick Luleå spela powerplay och tidigare HV-spelaren Linus Fröberg petade då in en retur för 2-0.

“Har inte ens möjlighet att ta avslut”

Skottstatistiken efter 40 spelade minuter var 26–7 till Luleå och det var frustrerat i HV71.

– Vi skapar inte så mycket. Vi är i stort sett i egen zon hela tiden. Vi kommer inte ut, sätter in passningarna och får ingen fart i vårt spel. Om vi får lite kontrollerade ingångar så kan vi få ta några avslut. Nu har vi inte ens möjlighet att ta avslut. Det är lite irriterande, sade Mattias Tedenby till C More i periodpausen.

“Skönt att få det att lossna”

HV71 klev fram lite mer i den tredje perioden men Luleå kunde döda matchen halvvägs in i perioden då en annan före detta HV71-spelare gjorde mål. Isac Brännström levererade väldigt bra under försäsongen och fortsätter sin fina form nu genom att skjuta 3-0 till Luleå vilket även blev slutresultatet.

– Det är alltid skönt att få det att lossna, försäsong är alltid försäsong. Jag tycker det har gått bra för min del men det gäller att ta med sig det in i säsongen också. Jag tycker vi spelar bra i dag, både vår kedja och hela laget. Vi skapade mycket målchanser och det var skönt att se den gå in, säger Brännström till C More efter segern.

Luleå hade tio raka premiärsegrar inför kvällens drabbning och förbättrade sig därmed till vinster i elva raka SHL-premiärer. HV71 å sin sida har nu dock förlorat fyra raka premiärer i SHL.

Luleå – HV71 3–0 (0-0,2-0,1-0)

Luleå: Radek Muzik, Linus Fröberg, Isac Brännström.

HV71: –

