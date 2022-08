Derek Stepan måste provspela för att få en ny chans hos Carolina Hurricanes.

32-åringen skriver ett tryout-kontrakt med klubben, enligt CapFriendly.com.

För några år sedan var Derek Stepan en toppcenter i NHL då han gjorde över 50 poäng under fem raka säsonger då han spelade i New York Rangers och Arizona Coyotes. Han var då även uttagen till USA trupp till både OS 2014 samt World Cup 2016.

Men de senaste åren har Stepan tappat status mer och mer i NHL och han har även varit väldigt skadedrabbad. Den senaste säsongen spelade han för Carolina Hurricanes och gjorde 19 poäng på 58 matcher men han petades sedan i Stanley Cup-slutspelet där han endast fick spela i tre av lagets 14 slutspelsmatcher.

Derek Stepan har sedan varit kontraktslös under sommaren men nu har en möjlig lösning kommit för den 32-årige centern. Han ser nämligen ut att kunna stanna i Carolina då han får ett tryout-kontrakt med klubben, enligt CapFriendly.com. Det innebär att han måste provspela för Hurricanes för att han ska få en ny chans till ett riktigt kontrakt i klubben.

