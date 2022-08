Med skadebekymmer och backar borta under JVM tvingas Skellefteå låna in August Hansson från Östersund till onsdagens träningsmatch.

Från Hockeyettan och in i SHL-klubben. August Hansson har tagit sig fram genom Östersunds juniorled hela vägen upp till A-laget. Under förra säsongen gjorde den 22-årige backen nio poäng på 43 matcher när klubben tog steget upp till Hockeyallsvenskan. Nu lånas han in till Skellefteå.

På grund av skadeproblem och att spelare är borta under JVM, tvingas Skellefteå till ett lån för att få ihop en full trupp till försäsongsmötet mot MoDo på onsdag.

Detta meddelar klubben på sin hemsida.

