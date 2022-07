Klart: Hit flyttar Janmark

Mattias Janmark har gjort sig känd som en duktig tvåvägs-spelare i NHL. Nu står det klart att nästa destination i karriären blir Edmonton Oilers.

Efter lite mer än en säsong i Vegas Golden Knights går nu flyttlasset vidare för Mattias Janmark.

Svensken är klar för satsande Edmonton Oilers.

📝 I N K E D 📝



The #Oilers have signed forward Mattias Janmark to a one-year contract with an AAV of $1.25 million. #LetsGoOilers