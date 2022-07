Linköpingslegenden som vann SM-guld med Frölunda

Han är en av svensk hockeys stora backar och Linköpingsikonen som vann SM-guld med Frölunda. Här berättar Magnus Johansson om flytten till Göteborg.

– Jag kan tänka mig att han mer eller mindre övertalade Frölunda att ta mig, säger 48-åringen till Hockeysverige.

Magnus Johansson tillhör kategorin storbackar i svensk hockey. Han förknippas starkt med moderklubben Linköping, men efter säsongen 1996/97 och fyra framgångsrika säsonger i LHC lämnade Magnus Johansson klubben. Han flyttade till Göteborg för att spela med Västra Frölunda.

– Vi hade Tommy Boustedt under den säsongen som vi i LHC spelade i allsvenskan. Vi mötte även några lag från elitserien den säsongen. Mitt spel utvecklades mycket under Tommys ledning. Han pushade mig och talade om vissa saker i mitt spel som han tyckte jag skulle använda mycket, spelvändningar, vårda puck och sätta fart på anfallen.

– Det funkade bättre och bättre samtidigt som jag kunde spela ett bra spel mot lagen som kom uppifrån. Tommy visste vad som krävdes av en back för att spela i elitserien. Efter säsongen flyttade han till Frölunda och han tyckte att klubben skulle titta på mig. Jag kan tänka mig att han mer eller mindre övertalade Frölunda att ta mig eftersom dom inte var så övertygade inledningsvis då jag kom dit.

– Samma säsong värvade Frölunda rätt etablerade namn. Det kom bland annat hem tre eller fyra spelare från NHL och Tyskland.

Det Frölunda han kom till var väldigt profilstarkt. I laget fanns spelare så som Ville Peltonen, Marko Jantunen, Patrik Carnbäck, Stefan Larsson, Christer Olsson, Radek Hamr med flera.

– Att komma till ett elitserielag kändes först lite overkligt och jag tänkte: ”Vad jag skulle göra där?” Man märker ändå ganska snabbt att det inte skiljer så mycket vid sidan av isen jämfört med lagen jag hade spelat i tidigare. Det var samma tugg i omklädningsrummet.

– Jag kom ganska snabbt in i laget och det var kanonkillar i den gruppen och som hjälpte mig mycket. Stefan Larsson var den jag fick spela backpar med. Han hade en väldigt stor erfarenhet från elitserien och det passade mig som handen i handsken att spela med honom. Han var stark, tuff och duktig defensiv även om han också hade ett kanonskott och gjorde en hel del mål.

– Stefan var även en stark profil i laget och att just han gillade och trodde på mig hjälpte mig väldigt mycket.

”Vi som skulle ta guldet”

Trivdes bra i staden Göteborg redan från början?

– Göteborg är en stad som jag alltid har gillat, alltså redan innan jag flyttade dit. Det är en vänlig och öppen stad där alla invånare är trevliga och välkomnande. Jag måste säga att jag trivdes otroligt bra i Göteborg redan från början.

Säsongen 2002/03 fick han vara med om att spela hem SM-guldet till Frölunda efter att laget kört över och vunnit mot Färjestad med 4-0 i matcher.

– Vi hade ett perfekt lag och en perfekt säsong med en otroligt duktig coach i Conny Evensson. Samtidigt hade vi bra spelare på alla positioner. Vi fick dessutom förstärkning i januari, tror jag att det var, då Tomi Kallio kom in och gav oss ytterligare spets.

– Dessutom hade vi två målvakter (Henrik Lundqvist och Fredrik Norrena) av absolut högsta klass. Vi kändes nästan oslagbara den säsongen. Det var vi som skulle ha guldet.

”Då såg man att det här var någonting extra”

Henrik Lundqvist och Fredrik Norrena stod två matcher var i finalserien, men Magnus Johansson hade sett långt tidigare att just ”Henke” skulle bli en världsmålvakt, även om han inte då, givetvis, förstod att han skulle bli den gigant som han varit på Manhattan i New York.

– Så här stor, att han skulle bli nummer ett i världen, kan man ju aldrig förutse. Han är en av dom största idrottsprofilerna i New York vilket är galet.

– Att han skulle bli en grym målvakt såg man redan då han kom upp som 18-åring på träningarna med A-laget. Sedan hade han det också tufft i början och var också utlånad till Mölndal i allsvenskan. Jag kommer i alla fall ihåg första träningen som man såg Henke. Då såg man att det här var någonting extra.

Efter SM-guldet med Frölunda flyttade sedan Magnus Johansson till Schweiz för spel med Langnau.

– Under mina år i elitserien var det så att dom bästa spelarna, tjecker, finnar och svenskar, alltså snäppet under NHL, spelade i Schweiz. Jag hade hört mycket gott om Schweiz och det lockade att testa. Dels då att spela i en liga utanför Sverige men det var samtidigt ganska svårt att ta sig till den ligan.

– När mitt kontrakt med Frölunda gick ut efter 2003 kändes det spännande att testa. Jag hade trots allt spelat i elitserien med Frölunda under sex säsonger då. Det blev klart tidigt att jag inte skulle bli kvar och när jan bestämde mig för det visste jag inte heller att vi skulle vinna SM-guld. Nu blev det en perfekt avslutning för mig på göteborgstiden.