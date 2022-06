Klart: Så spelar Damkronorna i VM

I mars meddelade IIHF att Damkronorna tilldelats en plats i A-VM sedan Ryssland uteslutits från turneringen. Nu är spelschemat för sommarens VM-turnering släppt.

Damkronorna kommer att inleda VM-turneringen i danska Herning och Fredrikshavn med ett möte med just värdnationen Danmark den 25 augusti. Två dagar senare ställs Ulf Lundbergs landslag mot Tyskland och två dagar efter det så spelar Damkronorna mot Ungern. Sverige avslutar sedan gruppspelet mot Tjeckien den 30 augusti.

Detta står klart efter att IIHF under gårdagskvällen släppt spelschemat till turneringen.

Damkronorna fick en gratisplats till VM-turneringen sedan Ryssland uteslutits från att delta på grund av landets invadering av Ukraina.

– Vårt mål har hela tiden varit att vinna B-VM och ta oss upp till A-VM igen. Nu får vi möjligheten att spela A-VM tidigare än vad vi planerat för och den chansen tänker vi självklart att ta, sade generalsekreteraren Johan Stark i ett pressmeddelande.

Spelar i “B”-gruppen

Sveriges grupp innehåller lagen som är rankade sex till tio i turneringens ranking, medan topplagen (USA, Kanada, Finland, Schweiz och Japan) håller till i grupp A.

Årets turnering blir första gången som en VM-turnering spelas samma år som OS. IIHF skriver på sin hemsida att ambitionen är att fortsätta spela VM-turneringarna under sensommaren under OS-år, medan turneringen ska spelas framåt vårkanten under de år som inte har en OS-turnering inplanerad.

Så spelas Damkronornas gruppspel:

25 augusti 19.30: Danmark – Sverige

27 augusti 15:30: Sverige – Tyskland

29 augusti 19:30: Ungern – Sverige

30 augusti 15:30: Sverige – Tjeckien