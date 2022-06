Simon Johansson lämnade Djurgården och flyttade till Finland.

Där hittade han harmoni och självförtroende i sitt spel vilket nu har lett honom till ett nyskrivet NHL-kontrakt med Minnesota Wild.

– Jag kommer åka över för att knipa en plats så fort som möjligt, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

Paraden av svenska spelare som under våren och sommaren skrivit NHL-kontrakt är lång. En av spelarna som skrivit på för en NHL-klubb är förra Djurgårdsspelaren, Simon Johansson. Han har tagit vägen till kontraktet via finska Ilves där han gjorde succé förra säsongen. Ny klubbadress, från och med i höst, är Minnesota som draftade honom i femte rundan 2018.

– Jag har under åren mest haft kontakt med deras ”development coach”, Brad Bombardir, och en kille som heter Matt Hendricks. Dom har kollat lite hur det går för mig och kommer över hit ett par gånger per år. Nu gjorde dom inte det under pandemin, men har gjort det både innan och efter, berättar Simon Johansson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju innan hans träning på Träningsverkstan i Huddinge.

– Ricard (Persson) har jag också pratat med litegrann. Också lite om hur läget är och hur det går. Under säsongen som gick har det mer varit vad jag kände att jag ville göra, om jag ville skriva NHL-kontrakt om jag blev erbjuden det och sådana grejer.



23-åringen med Boo IF som moderklubb hann också vara över på camper redan innan pandemin slog till.

– Innan pandemin var jag över på två camper. Sedan kom Covid och då fick vi inte åka över. Efter min säsong i Ilves åkte jag över till Minnesota tio dagar för att hälsa på och kolla lite hur det var där. Jag fick bland annat se två slutspelsmatcher och det var riktigt häftigt.



Vilka intryck har du fått av organisationen?

– Jag kände att det var bra att komma dit och få lite ansikten så jag kan känna mig lite tryggare då jag åker dit nästa gång. I juli ska jag åka på deras ”development camp” som dom har direkt efter draften.

Simon Johansson utanför Träningsverkstan i Huddinge. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Åker över dit för att försöka ta en plats direkt”

I Minnesota spelar sedan tidigare Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin, men det är inga killar som Simon Johansson haft kontakt med ännu.

– Nej, ingenting. Jag känner inte någon av dom och har aldrig träffat varken Eriksson Ek eller Brodin. När jag nu var där tränade jag med en massa AHL-killar. Sedan körde vi i träningsrinken och riktiga laget i stora arenan.

– När jag kom dit över var jag lite smånervös, men det var riktigt kul att lära känna lite nytt folk och att få vara med. Att få se matcherna var, som sagt var, också häftigt. Minnesota andas verkligen hockey så det var ett väldigt tryck i arenan under matcherna.



Minnesota är en svenskbygd, vilket Simon Johansson märkte av under sina tio dagar i staden.

– Ibland när man satt i en taxi kunde det vara någon amerikansk chaufför som kunde säga ”min farmor eller gammelmormor är från Sverige”. Dessutom finns det ställen utanför Minnesota som är uppkallade efter svenska städer.

Hade du någon dialog med general managern, Bill Guerin, då du var över dit?

– Vi pratade lite kort. Han gratulerade till kontraktet och frågade om allt var bra och hur flygresan gått.



Vad är det sagt om framtiden och främst då nästa säsong?

– Jag åker över dit för att försöka ta en plats direkt. Indikationerna jag fått är att jag kommer börja i AHL, men det där vet man aldrig.

– Oavsett så var det en dröm som gick i uppfyllelse då jag fick skriva NHL-kontrakt och jag kommer åka över för att knipa en plats så fort som möjligt, säger Minnesota-backen samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.



Vad hoppas du tillföra laget?

– Jag vill tillföra ett spel där jag kan vara delaktig i offensiven, ha ett bra förstapass, kunna bära upp pucken och hitta bra lösningar. Får jag in något poäng eller två så tackar jag inte nej till det heller.

– Även ett stabilt defensivt spel där tränarna kan lita på mig i försvarszonen och inte bara i anfallszonen.

Simon Johansson ser fram emot flytten till Minnesota. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Blev väldigt jobbigt för mig i Djurgården”

Simon Johansson kommer närmast från en lyckad säsong i Ilves där han svarade för åtta mål och totalt 32 poäng på 58 matcher. En säsong som kom att bli lite av hans genombrott.

– När jag kom dit var det inledningsvis att komma in i allt och anpassa mig. Första tio, tolv matcherna fick jag inte riktigt ut mitt spel offensivt. Jag hade lite otur med att puckarna inte riktigt studsade in. Jag hade några ribbskott och spelade fram till killar som missade målet.

– Jag fick fortfarande förtroende från tränarna även om jag själv kände att jag inte fick ut det jag ville. Det här hjälpte mig väldigt mycket, att känna att jag bara kunde fortsätta spela. Precis innan landslagsbrejket i november kände jag att dels mitt offensiva spel blev bättre. Jag var mer delaktig framåt och det började trilla in en del poäng. Då ökade självförtroende jättemycket.

– Efter det rullade allt på och jag kände att hockey var jäkligt kul samtidigt som jag fick ett stort förtroende från tränarna. Dom trodde på mig jättemycket och jag hade ett självförtroende som gjorde att det kändes som allt flöt på ute på isen. Allt var superkul.

Var just självförtroendet en stor del i att du började släppa loss?

– Speciellt säsongen innan var mitt självförtroende rätt sargat. Jag kände inte att jag fick något förtroende eller chans att visa vad jag går för. Det blir lätt så när du inte spelar så många minuter att man vill göra allt perfekt då du är där ute. När det då inte blev perfekt kunde det vara rätt jobbigt för självförtroendet och huvudet, jag börjar tänka väldigt mycket.

– När jag sedan kom till Ilves kände jag att även om jag gjorde ett misstag eller dålig match fick jag fortsätta spela mina 15 till 18 minuter. Det tror jag hjälpte mig jättemycket. Misstag händer men det var bara att fortsätta.



Med tanke på det du säger, blev senaste säsongen i Djurgården en stor besvikelse?

– Jag hade förhoppningar om att i Djurgården kunna ta nästa kliv. Dom sa till mig att jag skulle få spela mer och ha en större roll än den jag hade säsongen innan.

– Ju längre försäsongen gick så hamnade jag i samma sits som säsongen innan. Samtidigt fick jag inte ut mitt spel och tänkte mycket på varför jag inte fick chansen, vilket blev väldigt jobbigt för mig själv. Det var tufft den säsongen.

Simon Johansson hade det tufft i Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Ilves kommer alltid ha en plats i mitt hjärta”

Hur har personen Simon Johansson utvecklats genom att bo en säsong i Tammerfors?

– Även om Finland inte ligger så långt bort var det ändå ett nytt land. Det gällde att lära mig ta ansvar med lägenheten, städa och så vidare. Jag gillar att laga mat så det var inga problem. Allt annat med att det ska se snyggt ut och inga kläder på golvet…

– Förra säsongen tog jag även hjälp av en mental rådgivare eftersom jag kände att jag hade mycket att jobba på i skallen. Jag ställde för höga krav på mig själv och tänkte för mycket på hockey utanför isen också.

– Vi har jobbat tillsammans i knappt ett halvår och känner redan att även om jag älskar hockey så är det inte allt. När jag väl är på hallen eller har match är det 110 procent hockey, men att koppla av utanför och inte då fokusera på hockeyn har jag blivit mycket bättre på.

Kan det vara en nyckel till att du gjorde en så pass bra säsong i Ilves?

– Ja, det tror jag. Att jag känner mig lugn, harmonisk och avslappnad. Förut kunde jag direkt efter mina matcher sitta och kolla på dom, ”Spelade jag bra eller dåligt”.

– Den här säsongen har jag försökt att inte kolla på matcherna direkt efter. Om jag ville kolla kunde jag i stället göra det nästa dag. Ville jag inte ens göra det kunde jag fokusera på nästa match eftersom jag ändå visste vad jag hade gjort bra och mindre bra.

– Jag trivdes verkligen i Ilves. Det var en fantastisk organisation som verkligen tog hand om alla oss som inte kom från Finland. Dessutom är det en trevlig stad och arenan vi flyttade in i var fantastik. Ilves kommer alltid ha en plats i mitt hjärta.



Du gillade matlagning, vad kunde du bjuda Albin Grewe, Leo Lööf, Albin Eriksson på när det var din tur att koka ihop något?

– En köttbit, rostad potatis och bearnaisesås skulle jag säga, säger Simon Johansson med ett lätt skratt.

Lillebrorsan Anton Johansson i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Din yngsta bror Victor Johansson är ännu lite för ung att draftas, men om någon vecka finns möjligheten att Anton Johansson plockas upp av någon NHL-klubb, hur ser du på hans möjligheter att bli det?

– Anton har haft en fantastisk utveckling den här säsongen. Jag är verkligen imponerad över honom, att börja i J18 och sedan med det jobb han lagt ner kunna komma upp i J20, men även få chans i A-laget…

– Jag är otroligt stolt över Anton. I en draft kan allting hända. Blir han draftad skulle det vara så jäkla roligt, men om han inte blir det är inte det slutet. Jag draftades inte mitt första år utan i mitt andra. Blir man inte draftad över huvud taget har du fortfarande chansen att skriva ett NHL-kontrakt, men blir han draftad skulle jag vara otroligt stolt över honom.



Ett framtida brödrabackpar i Minnesota?

– (Skratt) Kanske, man vet aldrig, avslutar Simon Johansson.

