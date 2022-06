Tampa Bay vann match sex – klara för en tredje raka final

Tampa Bay Lightning får chansen att spela hem sin tredje raka Stanley Cup. Efter 2-1 mot New York Rangers i match sex står det nu klart att laget ställs mot Colorado i finalen.

– Vad som gör den här gruppen så speciell och tajt är att vi inte bryr oss om hur vi gör det, förklarade Steven Stamkos för NHL.com efter segern.

De regerande mästarna Tampa Bay Lightning var illa ute mot New York Rangers efter att ha förlorat de första två matcherna. Men fyra raka vinster senare är man nu i sin tredje raka Stanley Cup-final.

Där kommer man att ställas mot Colorado Avalanche som har stormat fram genom slutspelet.

– När du är inne, det sitter bara här uppe och tänker på magnituden av en tredje raka Stanley Cup-final. När du växer upp, och jag var inte nära nog tillräckligt bra att spela i den här ligan. Men när du växer upp i Kanada, du drömmer alltid om att ha ditt namn på Stanley Cup, berättade Lightnings huvudtränare Jon Cooper för NHL.com efter avancemanget.

Den första perioden av match sex var precis som stora delar av den här serien, mållös. De två målvakterna, Igor Sjestjorkin och Andrej Vasiljevskij, storspelade som vanligt.

Men i den andra perioden skulle hemmalaget Tampa Bay hitta rätt när kaptenen Steven Stamkos spräckte nollan i mitten av perioden.

