Supportern stängs av – på livstid: "Avskyvärt överfall"

En Tampa Bay-supporter blev överfallen av en New York Rangers-supporter efter match fem i Madison Square Garden. Nu stängs supportern av på livstid från arenan i New York.

Via sitt Twitter-konto meddelar Madison Square Garden att den New York Rangers-supporter som delade ut ett slag i huvudet på en Tampa-supporter efter match fem i New York kommer att stängas av på livstid.

“I går inträffade ett avskyvärt överfall mot en Tampa Bay-supporter efter matchen följt av en andra misshandel mot en individ som var modig nog att gripa in”, skriver arenans konto på Twitter.

Efter matchen mellan Rangers och Lightning under natten till fredag, svensk tid, så spreds en video på sociala medier där en Rangerssuporter mottade slag mot en bortasupporter. Lightning-supportern föll till marken och låg utslagen på golvet efter slaget. Innan misshandeln ska en ordväxling ha förekommit mellan de två männen.

ESPN rapporterar att polisen gripit en 29-årig man misstänkt för två fall av misshandel.

Supportern som blev utslagen på golvet tvingades uppsöka sjukhusvård efter misshandeln, medan personen som ingrep avböjde att få vård.

TV: Tampa Bay avgjorde sent – har vänt matchserien mot NY Rangers