Leksands IF har sorg.

Klubbens ikoniske materialförvaltare Harry Persson har gått bort 88 år gammal.

“Harry lämnar ett stort tomrum efter sig”, skriver klubben på sin hemsida.

Leksand sörjer bortgången av en ikonisk medarbetare.

Under onsdagen somnade ikoniske materialförvaltaren Harry Persson in 88 år gammal. Han var verksam som materialförvaltare i Leksand under hela 40 år mellan 1959 och 1999.

”Harry var känd för sitt stora kunnande, och samlade ofta på saker och material som kunde komma väl till pass när det som minst anades. Citatet "nej, du fick ifjol" är ett skämtsamt och varmt minne som för alltid kommer att förknippas med Harry Persson som nu lämnar ett stort tomrum efter sig bland väldigt många spelare, ledare, medarbetare och vänner som verkat tillsammans med honom inom Leksands IF”, skriver klubben på sin hemsida.

Harry Persson, som var materialförvaltare i Leksands IF under hela 40 säsonger mellan 1959-1999, har gått ur tiden. Våra tankar går till familj, släkt och vänner, och vi kommer för alltid minnas Harry som en stöttepelare och en varm vän.



Vila i frid, Harry!

