T.J. Tynan sprutade in 98 poäng på 62 matcher i AHL den här säsongen.

Nu förstärker den 30-årige forwarden USA:s VM-trupp.

Det är inte bara Tre Kronor som fått förstärkning från Nordamerika, då gruppspelsmotståndaren USA sent under onsdagskvällen meddelade att forwarden T.J. Tynan kommer att stärka upp det amerikanska VM-laget.

Tynan kommer från en minst sagt produktiv säsong i Nordamerika, där han slutade på en andraplats i AHL:s totala poängliga med sina 98 poäng på 62 matcher, bara slagen av landsmannen Andrew Poturalski (101 poäng på 71 matcher).

För sina insatser i farmarligan utsågs Tynan till AHL:s mest värdefulle spelare den här säsongen.

Tidigare under turneringen har Jon Merrill, Ryan Hartman, Matt Boldy (alla Minnesota) och Jeremy Swayman (Boston) förstärkt den amerikanska VM-truppen.

Welcome to the squad, TJ! #MensWorlds 🇺🇸