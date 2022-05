Succén i Hockeyallsvenskan gav honom en SHL-biljett.

Nu väntar ett äventyr i Färjestad – där Axel Bergkvist går i pappa Per-Ragnars fotspår.

– Jag har såklart höga förväntningar, säger Bergkvist till hockeysverige.se.

Succéspelet i Mora senaste säsongen gav backen Axel Bergkvist en biljett till SHL. På 51 seriematcher svarade han för tio mål och totalt 41 poäng. 21-åringen, uppväxt i Insjön, har Leksand som moderklubb, men det är inte där han kommer spela kommande säsong utan hos rivalerna Färjestad.

– Jag har alltid haft en stor respekt för Färjestad. När jag växte upp och började kolla på hockey var dom stora, vann SM-guld och så vidare. Det var alltid ett lag att räkna med, berättar Axel Bergkvist för hockeysverige.se och fortsätter.

– Färjestad har en jättefin historia med stora framgångar. Sedan toppas det med årets framgång. Jag har alltid sett upp till Färjestad och tyckt det varit en bra klubb.

Axel Bergkvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Axel Bergkvist är inte den första i familjen att spela för Karlstads-klubben. Säsongen 1999/00 var pappa, Per-Ragnar Bergkvist, tillsammans med Vesa Toskala lagets båda målvakter.

– Han refererar bara till bra saker från tiden då han var där. Det var en kort sejour och blev bara en säsong. Spelmässigt fick han inte spela så mycket (sju matcher reds. anmärkning). Både han och morsan trivdes jättebra här i Karlstad och har alltid pratat gott om föreningen.

– Farsan har fortfarande lite kontakt med folk här nere som också lämnar positiva intryck av klubben.

Hur blev det aktuellt med spel i Färjestad för dig?

– Färjestad hörde av sig rätt tidigt under den här säsongen och visade intresse. Vi började helt enkelt föra en dialog och ganska snabbt kom det upp ett förslag på bordet, vilket var på tre år. Det här var precis när (Rickard) Wallin hade klivit in som sportchef.

– Direkt efter att jag hade pratat med honom kändes allt jättebra. Han verkar vara en bra människa som står för samma saker som jag. Dom visade tydligt att Färjestad var intresserade. Därefter var det egentligen inte så mycket att fundera på.

“Har bara hört gott om honom”

Nu kommer Axel Bergkvist till det lag som vann SM-guldet för någon vecka sedan. Det här innebär såklart att det blir en extra press på prestationen både för laget och spelarna individuellt kommande säsong.

– Klart att det är så. Det kommer vara höga förväntningar nästa säsong, men så hade det varit oavsett om det blivit guld eller inte. Jag ser absolut inga hinder i att Färjestad vunnit SM-guld. Snarare tvärtom, att det ”boostar” killarna som blir kvar, men även oss som kommer till föreningen nu.

Nyförvärvet är också imponerad över Färjestads prestation i finalspelet mot Luleå.

– Ja, jag är jätteimponerad. Dom fick en helt annan ”drive” i slutet av säsongen och det var verkligen 100 procent hela tiden, vilket jag tycker att man såg.

– Det verkar vara bra ledare i gruppen som leder laget åt rätt håll. Jag såg en väldig ”fighting spearing” i laget.

Vad vet dom Tomas Mitell som tränare?

– Inte så mycket alls. Klart att jag har hört från kompisar som haft med honom att göra, men han har inte varit här i Sverige på några år nu.

– Jag har bara hört gott om honom. Tittar jag på det han gjorde med Färjestad i år så ser det bara positivt ut. Vi har ännu inte haft kontakt utan jag har låtit dom vara under brinnande slutspelet, men vi stöter nog på varandra rätt snart.

Fanns det flera klubbar som var intresserade av att få dig till deras lag kommande säsong?

– Nej, egentligen inte. Som jag sa var Färjestad ute i god tid och hörde av sig.

Tomas Mitell. Foto: Ronnie Rönnkvist

“En jättelärorik säsong”

Axel Bergkvist var poängbästa back i Mora senaste säsongen och en av hela Hockeyallsvenskans bästa backar.

– Nu har jag hunnit smälta säsongen. Det har varit en jättelärorik säsong för mig som person, men framför allt som spelare på isen.

– Jag fick mycket förtroende från ledarna och trivdes väldigt bra med gruppen i Mora. Det var en väldigt familjär och behaglig miljö att vara i.

– Jag har bara jättebra erfarenheter från tiden där. Sedan var det synd att vi inte tog oss längre, men det blev som det blev.

Vad utvecklade du mest som hockeyspelare under säsongen?

– Jag tycker att jag utvecklade en hel del saker. Kanske inget specifikt som jag blev jättemycket bättre på. Mer som helhet.

– Jag förbättrade min skridskoåkning steg för steg, vilket jag gjort år för år. Även spelet i egen zon blev bättre under säsongens gång och kom in i det mer och mer. Samtidigt som jag vågade ta för mig lite mer framåt i powerplay, vilket gett mig självförtroende genom förtroendet från tränarna.

Axel Bergkvist i Mora-tröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kan du känna igen dig i påstående att du blev tryggare i spelet?

– Ja, absolut. Helt klart. Det kommer från självförtroenden vilket i sin tur kom av förtroendet från tränarna, men även medspelarna. Det är sådant som byggs upp under en lite längre tid.

Pappa god vän med Hedberg

Moras coach, Johan Hedberg, gjorde sin andra säsong i den rollen här i Sverige. En coach som Axel Bergkvist är imponerad av.

– Han har varit jättebra och jag gillar honom skarpt. Han står för samma saker som jag. För mig var han en ledare som jag ville spela under och göra allt för. Det sådana jag vill ha.

– Jag tycker att han kombinerar svenskt hockeytänk med nordamerikanskt. Framför allt har han varit duktig på att få spelarna, oss, att må bra varje dag. Han kommer in, är social, trevlig, lugn och skämtsam. Han skapar en bra miljö helt enkelt.

Johan Hedberg och Per-Ragnar Bergkvst. Foto: Ronnie Rönnkvist

Johan Hedberg är nära vän med Per-Ragnar Bergkvist, alltså Axels pappa, men det här är inget som påverkat förra Mora-backen varken positivt eller negativt.

– Det har inte påverkat mig alls. Många tror att det kan ha varit svårt, men han är väldigt proffsig över lag.

– Vi hade en väldigt proffsig relation, eller vad man ska kalla det, och inget speciellt om man jämför mig med andra spelarna. Han har en jättebra distans och kan skilja på när han pratar med spelaren eller personen.

– Dessutom är han duktig på människor. Vår relation sedan innan var inget som speglade av sig på hur det blev då jag kom till Mora.

Det blir debut i SHL för dig framåt hösten, vilka förväntningar har du på spelet i den ligan?

– Jag har såklart höga förväntningar. Hockeyallsvenskan är också en jättebra liga, men känslan säger… Klart att det är skickligare spelare och så vidare, men det kanske inte är lika mycket flänghockey i SHL, lite mer statiskt.

– Alla vet vad man ska göra i alla situationer. Man har bra koll på vad man ska göra som lag och individ, en mer strategisk hockey, avslutar Axel Bergkvist.

