Det blev sju matcher även mellan Calgary och Dallas. Den avgörande matchen blev en jämn sådan – och det krävdes övertid innan Flames kunde vinna med 3-2. Nu väntar “Battle of Alberta” i nästa runda, för första gången på 31 år.

Johnny Gaudreau sänkte, på assist från Elias Lindholm, Dallas på övertid.

Match sju blev en gastkramande sådan då lagen efter sex spelade matcher och tre perioder fortfarande inte kunde skiljas åt.

Det var Dallas som tog ledningen i Calgary redan efter 40 sekunder då Jamie Benn gjorde 1-0.

Ledningen höll sig hela vägen in i den andra perioden där Oliver Kylington hittade fram till Tyler Toffoli som kvitterade matchen. Men bara sekunder senare tog gästerna tillbaka ledningen genom Vladislav Namestnikov.

I mitten av den andra perioden kvitterade Calgary ännu en gång genom Matthew Tkachuk, på assist från Jacob Markström.

Något mer mål fick vi inte under ordinarie tid, trots en skottkavalkad av hemmalaget som vann skotten med 52-23 efter 60 minuter. Istället gick matchen över in till övertid. Där det dröjde en kvart innan vi fick ett avgörande.

Och det var favoriten Calgary som skulle göra det.

Elias Lindholm sköt och Johnny Gaudreau prickade in returen från en snäv vinkel. Målet innebär att Flames tar sig vidare till nästa runda – där man ställs mot ärkerivalen Edmonton Oilers.

CATCHING FIRE! 🔥



Who else but Johnny Gaudreau to score the @SUBWAYCanada OT winner for the @NHLFlames! 💥 pic.twitter.com/kuzBVODl5L