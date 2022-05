Örebro har hittat sin assisterande tränare. Det är HV71-tränaren Tobias Thermell som ansluter till klubben.

– Med Tobias på plats har vi ett starkt och kompetent tränarteam, säger Örebro Hockeys sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Det har letats efter en ersättare till Stefan Klockare i Örebro. Nu har man hittat honom i Tobias Thermell.

– Vi är jätteglada över att kunna välkomna Tobias till Örebro Hockey. Tobias passar väldigt bra in i den profil som vi har sökt och med Tobias på plats har vi ett starkt och kompetent tränarteam. I Tobias får vi in en hockeykunnig och positiv person som sprider mycket glädje i sin omgivning. Under de senaste säsongerna har Tobias samlat på sig stor erfarenhet och vet vad som krävs för att vinn, säger Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Den 45-årige tränaren ansluter till Närkelaget från HV71. Där han jobbade som assisterande tränare till Tommy Samuelsson. Efter ett år i klubben och ett avancemang till SHL blir det alltså ett miljöombyte till nästa säsong.

Vunnit SM-guld

Sedan tidigare har Tobias Thermell varit en del av Sam Hallams ledarstab i Växjö där han var med och vann SM-guld 2021. Han har också ett förflutet som huvudtränare i BIK Karlskoga.

Nu kliver han in på Örebros tränarbänk tillsammans med Niklas Eriksson.

– Först och främst känns det jättekul och inspirerande att komma till Örebro. Det finns ett väldigt stort driv här och det är något som jag ser framemot att bli en del av. Jag tycker att klubben har byggt upp något väldigt bra över en längre tid och med det stöd som finns i staden ska det bli spännande att vara med på den här resan, säger 45-åringen.

