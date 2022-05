Olof Lindbom har spelat tre raka säsonger i HockeyAllsvenskan.

Nu uppger sajten CapFriendly.com att Lindbom skriver ett tvåårigt NHL-kontrakt med New York Rangers.

Europeiska spelare som draftades 2018 måste skriva NHL-kontrakt det här året för att klubbarna inte ska tappa rättigheterna till spelarna som de draftade för fyra år sedan.

Olof Lindbom är en av de svenska spelarna som draftades 2018 (som 39:e spelare av New York Rangers) utan att ha tecknat ett NHL-avtal men nu verkar det ändras.

Enligt sajten CapFriendly.com har Lindbom skrivit ett tvåårigt rookiekontrakt med New York Rangers som gör att Rangers säkrar målvaktens rättigheter till 2024. Detta har dock ännu inte bekräftats av klubben.

Olof Lindbom #NYR

2018 2nd RD pick (#39 overall)

2 year ELC

$855,000 cap hit / $925,000 AAV



2022-23: $750k + $92.5k SB + $82.5k GP

2023-24: $775k + $92.5k SB + $57.5k GP



$70k minor salary in both seasons.https://t.co/O5D0dvYKyf