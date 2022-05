TV: St. Louis vidare – krossade Minnesota

St. Louis Blues gick i natt vidare som andra lag i slutspelet. Det efter att ha krossat Minnesota med 5-1. Nu väntar storfavoriten Colorado Avalanche i nästa runda.

Minnesota kunde inte vinna match sex i St. Louis och tvinga fram en match sju.

Istället blev laget dominerat av ett inspirerat Blues som säkrade en plats i nästa runda av Stanley Cup-slutspelet.

Det var i den andra perioden som St. Louis körde över Minnesota och dödade den här serien.

– Väldigt besviken, vi alla trodde vi skulle tillbaka till Minnesota för match sju. Vårt mål var att gå vidare, förklarade Mats Zuccarello efter uttåget.

Zuccarello: “Really disappointed. We all believed we were going to come back to Minnesota for a Game 7. Our goal was to move forward.”



Says series was decided by special teams.



Was emotional because he says this group fought for each other all year long.