Ville Husso släppte in totalt nio mål på 59 skott i match två och tre mot Minnesota. Till match fyra fick St. Louis Stanley Cup-hjälte Jordan Binnington chansen – och tog den.

– Man måste vara förberedd på vad som än kan hända, säger Binnington efter 5–2-segern.

För tre år sedan var Jordan Binnington en av St. Louis stora hjältar när laget gick hela vägen och vann klubbens första Stanley Cup-titel någonsin. Den här säsongen har varit tyngre för den tidigare cuphjälten, som fått se sig bli förpassad till avbytarbänken till förmån för finländaren Ville Husso.

Efter att Husso släppt in nio mål på 59 skott under match två och tre i matchserien mot Minnesota kastades Binnington in mellan stolparna till nattens match fyra i St. Louis – och tog sin chans.

Första slutspelssegern sedan Stanley Cup-titeln

Målvakten stoppade 28 av 30 skott i matchen och var en bidragande anledning till att Blues kunde vinna matchen med 5–2 och utjämna matchserien till 2–2 i matcher. Segern var Binningtons första i Stanley Cup-sammanhang sedan den sjunde och avgörande finalmatchen mot Boston 2019.

– Jag kände mig förberedd. Det kändes ganska bra, säger Binnington till AP.

– Man måste vara förberedd på vad som än kan hända. Vi måste fokusera på vårt jobb, oavsett vad det innebär.

Jordan Kyrou och David Perron stod för två mål vardera för Blues och var således stora segerorganisatörer för hemmalaget, medan Ryan O'Reilly noterades för ett mål och två assist i segermatchen.

– Vi ville komma ut till matchen på ett starkt sätt och det gjorde vi. Vi borde fortsätta med det under hela matchserien, säger Kyrou.

St. Louis Blues – Minnesota Wild 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

St. Louis: Jordan Kyrou 2 (3), David Perron 2 (5), Ryan O'Reilly (3).

Minnesota: Kirill Kaprizov (5), Matt Boldy (1).

Matchserien står 2–2 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.