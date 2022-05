Pittsburgh tog hem match ett i serien med New York Rangers.

Men det kan ha blivit en kostsam sådan efter att skarpskytten Rickard Rakell utgick skadad.

– Vi vet att det kommer att bli en lång och tuff serie, sa Jevgenij Malkin till NHL.com efter segern.

Det var i slutet av den första perioden Ryan Lindgren klev fram och sänkte Rickard Rakell med en stenhård tackling på den defensiva blålinjen.

Ryan Lindgren penalized for this hit on Rickard Rakell. #StanleyCup



Do you agree with the call? 🤔pic.twitter.com/fqe03zHjDR