Han kom in som en frisk fläkt i Brynäs under säsongen. Men trots ett år kvar på kontraktet ser det inte ut att bli en fortsättning i klubben för Dmytro Timashov.

– Jag har en out och det krävs mer om jag ska stanna och spela i Sverige, säger "Dima"

till hockeysverige.se.

Efter att ha inlett säsongen med spel i New York Islanders organisation i Nordamerika kom Dmytro Timashov hem till Sverige för spel i Brynäs i oktober förra året. Där blev det åtta mål och 18 poäng på 29 matcher i grundserien och ytterligare 1+1 på tre slutspelsmatcher.

Men trots att Timashov skrev kontrakt över nästa säsong också ser det inte ut att bli en fortsättning i Gävle.

– Jag har en out (i kontraktet) och det krävs mer om jag ska stanna och spela i Sverige, men ingenting kommer hända innan 15 maj, säger han till hockeysverige.se.

– Ska jag vara kvar i Brynäs vill jag ha ett längre kontrakt och inte bara på ett år. Oavsett om jag älskade tiden i Brynäs… Jag är fortfarande bara 25 år, Sverige finns alltid där, men om jag ska stanna krävs det mer.

Har flera anbud

Timashov säger sig ha flera olika anbud att ta ställning till. Mest troligt blir det spel utomlands.

– Mamma är från Ukraina och pappa ryss och jag vill självklart komma närmare honom och han bor utanför Moskva. Jag saknar honom och min familj som jag inte träffat på jättelänge, men mitt mål är främst Nordamerika eller spel i något annat land. Det finns anbud från flera olika klubbar, men ingenting är klart i dagsläget.



Du nämner själv att pappa bor i Ryssland…

– Min prioritet är att i första hand spela utomlands och jag hoppas det kan bli spel i Nordamerika. Det krävs, som sagt var, mer för att jag ska bli kvar i Brynäs efter alla alternativ som det öppnats upp för. Jag älskade hela förra säsongen, grabbarna, staden och att få komma hem. Det var bästa som kunde hända mig.

Dmytro Timashov har Sollentuna som moderklubb, men har tidigare även spelat för Nacka, SDE, Djurgården, MoDo, Mora och Björklöven i Sverige. I Nordamerika har han varit med om att representera Quebec Remparts i juniorligan QMJHL samt Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, New York Islanders och deras organisationer.

