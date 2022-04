Erik Karlsson har tidigare öppnat för att spela VM med Tre Kronor.

Nu är dock VM i fara för svenske backstjärnan då San José Sharks-tränaren Bob Boughner säger att Karlssons säsong troligtvis är över.

Det är bara drygt två veckor kvar till VM i Tammerfors inleds och Tre Kronor sitter just nu och hoppas på att kunna få med så många NHL-stjärnor som möjligt till mästerskapet.

En av stjärnorna som tidigare öppnat för att spela VM är Erik Karlsson.

– Vi får se. Så länge kroppen känns bra och logistiken finns där så är jag väldigt sugen. En av mina större motivationer inför den här säsongen var att spela OS, sen när vi inte fick göra det så sög det rätt mycket. Jag är sugen på att spela landslaget igen. Jag hoppas att det ska lösa sig, sade Karlsson till Viaplay för en månad sedan.

Nu är det dock inte troligt att Karlsson kommer kunna spela VM för Tre Kronor då en skada ser ut att sätta stopp.

Enligt Sheng Peng på San José Hockey Now så säger Sharks-tränaren Bob Boughner att “Erik Karlssons säsong troligtvis är över då han inte kan gå på is".

No surprise, Boughner says Karlsson’s season is likely over, noting he’s not even skating yet