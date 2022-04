Victor Söderström flyttas upp till Arizona Coyotes.

Han kommer därmed få avsluta säsongen med NHL-spel.

Arizona Coyotes meddelar att Victor Söderström flyttas upp till NHL-laget inför avslutningen av säsongen.

Enligt initierade Arizonareporten Craig Morgan så kommer Söderström att få spela alla de tre avslutade matcherna som “Yotes” har kvar att spela i NHL den här säsongen efter att Vladislav Koljatjonok åkt på en skada.

Söderström får därmed också avsluta sin egen säsong i NHL den här veckan med tre matcher för Coyotes då AHL-laget Tuscon Roadrunners bara har två matcher kvar att spela av sin säsong.

ROSTER UPDATE: The Coyotes have recalled defenseman Victor Soderstrom from the Tucson Roadrunners (AHL).

The goaltending plan for the Coyotes back-to-back games at Minnesota & Dallas:



Tonight in St. Paul: Karel Vejmelka

Wednesday in Dallas: Harri Säteri.



D Vladislav Kolyachonok (upper body) is injured and could miss the final 3 games. Victor Söderström will replace him. https://t.co/A2nc0AOdlq