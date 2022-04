Robin Kovács och Örebro Hockey bryter kontraktet.

I stället är poängkungen klar för spel i Schweiz, skriver Örebro på sin hemsida.

– Jag vill tacka alla i klubben för den här tiden, säger Kovacs.

Det blir ingen fortsättning i Örebro Hockey för Robin Kovács.

Trots att han hade kontrakt med klubben även över nästa säsong så bryts nu avtalet, vilket Örebro bekräftar på sin hemsida.

– Jag vill tacka alla i klubben för den här tiden. Under mina år här har jag trivts väldigt bra i Örebro men nu väntar nya äventyr. Till sist vill jag tacka alla supportrar för allt stöd, ni har varit otroliga, säger Robin Kovács till klubbens hemsida.

Vann interna skytteligan och poängligan

Robin Kovács hade en succésäsong 2021/22 med 21 mål och 41 poäng vilket gjorde att han vann både interna skytteligan och poängligan i Örebro.

Under SM-slutspelet gick det dock tyngre vilket ledde till att han, under uppmärksammade former, petades i ett par matcher i kvartsfinalserien mot Luleå.

– Vi vill tacka Robin för hans tid hos oss och önska honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger sportchefen Niklas Johansson.

På sin hemsida skriver Örebro att Kovács nu fortsätter sin karriär i Schweiz, det är dock ännu inte klart vilken klubb som värvar 25-åringen.

