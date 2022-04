“Min resa är ganska unik i sig själv”

Strauss Mann satsade allt på sig själv – och vann.

Under åren i collegeligan trädde Strauss Mann fram som en av ligans absolut bästa målvakter. Som andraårselev på University of Michigan levererade han en rekordsäsong, då hans räddningsprocent på 93,9 procent var den högsta noteringen en målvakt för Wolverines någonsin levererat över en hel säsong. Han följde sedan upp succésäsongen med ytterligare en framgångsrik säsong innan han valde att lämna skolan för att satsa på en proffskarriär.

Den då 22-årige amerikanen väntades vara högvilt bland NHL-klubbarna. Konkret NHL-intresse fanns, men inget utmynnade i ett faktiskt erbjudande. Att som målvakt ”bara” vara strax över 180 centimeter i dagens hockey är något som kan skrämma i väg vissa NHL-klubbar, menar Mann, som i stället för att vänta på erbjudanden från NHL-klubbar valde att hoppa på ett äventyr i Skellefteå AIK.

– Det var ett väldigt bra beslut att ta chansen att åka över till Sverige och Skellefteå, konstaterar Mann från sin flickväns hem i Chicago.

– Speciellt för mig som är en mindre målvakt så finns det alltid frågetecken kring om man kan ta steget från college- eller juniorhockey till NHL. Den här säsongen har jag visat att jag kan spela på en hög nivå i en av Europas bästa ligor och jag tror att jag suddat ut de där frågetecknen som fanns hos en del NHL-klubbar.

Drygt nio månader efter att Mann skrev på Skellefteå AIK i juli 2021 har han hunnit med att ta SHL med storm, fått chansen att spela OS med USA – och landat det där NHL-kontraktet som klubbarna för ett år sedan varit villrådiga att ge honom.

Förra veckan skrev Strauss Mann på ett ettårigt tvåvägsavtal med San Jose Sharks.

– Jag har säkerligen motbevisat en del människor, konstaterar Mann.

– Det är något jag under ganska lång tid nu. Det kommer alltid finnas de som tvivlar på en och det finns nog fortfarande folk inom den här sporten som inte tror att jag kan ta mig till NHL, även fast jag skrivit på mitt NHL-kontrakt. För mig spelar det ingen roll vad de tycker och tänker.

Fick skriva på kontraktet – under familjedagen

För Strauss Mann har det emellertid inte handlat om att motbevisa folk. I stället har han varit mån om att bevisa att de som verkligen trott på honom och de som stått i hans ringhörna har haft rätt. Hans enda fokus har varit att tro på sig själv, i vetskapen att om han fortsätter på den stig han valt att vandra så kommer fler att ställa sig vid hans sida. Många av dessa personer fanns med honom när han i tisdags förra veckan satte sin signatur på ettårsavtalet med Sharks.

– Jag hade lite tur att jag fick skriva på kontraktet samma dag som vi hade lite av en familjedag, så jag hade släkt, vänner och människor som varit väldigt viktiga för mig som jag fick dela det ögonblicket med. Det var väldigt häftigt, säger Mann och fortsätter:

– Det här är något som jag vetat om under ett tag nu, men det är ändå en fantastisk känsla att allt är klart. Innan allt är officiellt och alla papper är påskrivna så vet man aldrig. Efter att det blev officiellt så har det nästan varit överväldigande med alla lyckönskningar och alla som hört av sig och berättat hur glada de är för min skull.

– Min resa är ganska unik i sig själv, så det är många från mitt förflutna som verkligen vet vilka utmaningar jag ställts inför som har hört av sig de senaste dagarna. För andra spelare, som gått i draften och så där, så är det kanske inte någon stor grej att skriva ett kontrakt, men för mig, med den resa som jag gjort, så är det enormt stort. Med det sagt så är jag definitivt inte klar ännu. Jag har fortfarande väldigt mycket mer jag vill uppnå, men att bara få stanna upp och reflektera kring vad som faktiskt händer har varit… Känslosamt. Och väldigt speciellt.

Den 23-årige amerikanen hade en del andra NHL-klubbar som visade sitt intresse för hans tjänster, men klubbvalet föll på Sharks av en rad olika anledningar. Klubben presenterade en tydlig plan för Mann, vilket var en viktig aspekt för honom. En annan var hur klubbens målvaktssituation ser ut.

– Det handlar inte heller bara om vilka målvakter de har i organisationen nu, utan det känns verkligen som att de tror på mig. De bryr sig inte om att jag är en lite mindre målvakt (183 centimeter) och de har erfarenhet av att ge mindre målvakter som mig själv en chans att visa vad de går för i NHL.

Pratade med Melker Karlsson – i smyg

I Sharks kommer Mann att få jobba i nära samarbete med den ryske målvaktstränaren Jevgenij Nabokov. Nabokov, som innehar rekordet för flest gmatcher (563), segrar (293) och nollor (50) i Sharks, var, liksom Mann, en mindre målvakt.

– Över lag kändes det som att det fanns en bra plats för mig i deras organisation och att om jag fortsätter att göra det jag gjort hittills så finns det en bra chans att jag fortsätter utvecklas för att ta steget till nästa nivå.

Under säsongen har Mann kunnat rådfråga några av sina lagkamrater i Skellefteå kring Sharks, vilket inte avgjort amerikanens val av klubb, men som ändå underbyggt hans beslut att ansluta till Kalifornien-klubben. I omklädningsrummet satt Mann intill Melker Karlsson, som spelat 456 matcher och spenderat sex säsonger i klubben, och kunde “i smyg”, som Mann själv beskriver det, höra sig för kring sin framtida klubb.

– Jag har kunnat prata med honom lite i smyg i omklädningsrummet. Han han hade bara bra saker att säga. Samma sak gäller (Filip) Sandberg, som kom in i laget under säsongen och som tidigare har spelat i Sharks organisation.

“Mer bonus än något annat”

I och med att Mann skrev ett tvåvägskontrakt med Sharks, som enligt CapFriendly ger honom en AHL-lön på 80 000 dollar per säsong samt en NHL-lön på dryg 850 000 dollar, så finns en överhängande risk, eller chans, beroende på hur man väljer att se det, att amerikanen kommer att spela farmarlagshockey i San Jose Barracuda nästa säsong.

23-åringen är inställd på att så kan bli fallet, men får i sådana fall trösta sig med att klubbens farmarlag åtminstone håller till i samma stad som NHL-klubben. Även om det blivit allt vanligare det senaste åren så är det inte alla NHL-klubbar som har sina farmarlag i närheten av staden där NHL-klubben verkar. De kanadensiska klubbarna Edmonton och Calgary har exempelvis sina farmarlag i Kalifornien, medan Sharks sedan 2015 har sitt farmarlag verksamt i samma hemmaarena som NHL-klubben själva spelar i.

Till hösten kommer Barracuda att spela i en helt nyrenoverad arena ett slagskott från Sharks hemmaarena SAP Center.

– Att veta att AHL-klubben är i samma stad är så klart inget dåligt. Det var mer en bonus än något annat och inget som påverkade mitt beslut, men det skänker att betydligt större lugn då man slipper packa upp och ned sitt liv i resväskor på en dags varsel. Jag ser mig själv som en målvakt som förmodligen kommer att flyttas mellan NHL och AHL nästa säsong och att då slippa all stress utanför rinken betyder mycket.

***

Under sin tid i Skellefteå AIK hann Strauss Mann komma landsmannen Michael Kapla nära. I ett främmande land hör det inte till ovanligheterna att landsmän likt Kapla och Mann hittar ett slags band, men deras relation har fortsatt långt bortom isen.

De delar många gemesamma intressen och under våren har de två även börjat jobba tillsammans. De har startat upp ett företag är just nu i uppstartsfasen och planen är att det ska vara i full rullning i sommar.

– Det har varit något som har varit väldigt skönt att lägga energi på utanför rinken och det har gett mig mycket mening. När jag jobbar med det här så flyger tiden bara i väg. Ibland kan jag sitta en hel dag med utan att jag märker att timmarna bara har gått. Detta är något både jag och Michael är väldigt passionerade kring.

"Ingen såg mig som en talang"

Tillsammans med Kapla vill Mann hjälpa unga hockeyspelare att nå deras fulla potantieal. Varken Kapla eller Mann draftades i tonåren, men har ändå funnit sina vägar till världens bästa hockeyliga. Kapla skrev NHL-kontrakt med New Jersey Devils 2017 efter fyra framgångsrika säsonger med UMass-Lowell i collegeligan och fick göra fem NHL-matcher för klubben, medan Mann som bekant nyligen tecknat sitt NHL-avtal med San Jose.

– Detta är något vi funderat på att göra ett tag nu, berättar Mann.

– Vi är två personer som är väldigt hängivna till hockeyn och som älskar allt som kommer med sporten, alltifrån hur man ska ta hand om kroppen på bästa sätt till de mentala bitarna av sporten. Vi vet hur viktig attityden att alltid göra sitt yttersta har varit för våra karriärer och det är den attityden som tagit oss båda dit vi är i dag. Vårt mål är att lära personer mellan 14 och 18 år, de i high school-åldern, hur man på bästa sätt kan gå till väga för att verkligen satsa på sporten. Vi vill visa dem att det inte handlar om var de är just nu i sin karriär, utan hur mycket potential de har om de kan hitta disciplinen och verkligen förkovra sig till sporten varje dag, att vilja bli bättre varje dag.

Mann stötte själv på en viktig förebild i form av den tidigare NHL-målvakten Steve Valiquette när han var 13 år gammal. Valiquette, som spelade 46 NHL-matcher för New York Islanders, Edmonton Oilers och New York Rangers, fick den då tonårige Mann att inse vad han kunde uppnå om han bara hängav sig till sporten.

– När jag var i den åldern så tror jag inte att det var någon som såg mig som en talang eller ett "prospect" på något sätt. Jag var även då ganska kort och jag spelade inte speciellt mycket förrän mitt sista år i high school, då jag var 18 år gammal. Anledningen till att jag är där jag är i dag och att jag uppnått en hel del häftiga saker i min karriär är att redan innan jag började få spela mycket matcher och innan folk började lägga märke till mig så var jag väldigt fokuserad på att hela tiden försöka bli bättre varje dag. Tack vare att jag verkligen var dedikerad och hängiven i den åldern så är jag där jag är i dag. Därför känns det som ett viktigt budskap för mig att dela med mig av till yngre spelare.

***

Med lite distans till kvartsfinalbesvikelsen kan Strauss Mann blicka tillbaka på en framgångsrik debutsäsong som proffsspelare. Amerikanen noterades för en räddningsprocent på 91,4 procent och ett snitt på 2,19 insläppta mål per match på de 22 matcher han spelade i grundserien. I slutspelet blev det ytterligare två matcher för Mann innan Färjestad satte stopp för västerbottningarnas gulddrömmar.

Utöver det hann Mann representera USA i de olympiska spelen.

– Det var helt klart bitterljuvt att lämna Skellefteå. Vi hade så klart velat gå längre i slutspelet och vi hade ett lag som hade kunnat gå hela vägen, men det gick klickade inte på det sättet vi ville mot Färjestad. Sånt är livet och sån är den här sporten, men det var så klart otroligt jobbigt att åka ut så tidigt. Vi var inställda på ett långt slutspel. Vi hade en speciell grupp och det är inte varje år man får chansen att spela i ett lag som har en bra chans att vinna mästerskap, säger Mann.

– Personligen är jag stolt över hur jag presterat på en konsekvent nivå. Jag gav alltid laget en chans att vinna och kände verkligen att jag blev bättre för varje dag som gick. Jag är en mycket bättre målvakt i dag än när jag kom till Skellefteå.

“Han är en av de bästa personerna jag någonsin träffat”

Tillsammans med Gustaf Lindvall utgjorde Mann ett av hela SHL:s statistiskt sett vassaste målvaktspar. Mann vittnar om en relation där målvakterna hela tiden pushade varandra framåt, men inte på ett ”extremt tävlingsinriktat” sätt, utan snarare på ett sätt där de hela tiden stöttade varandra i med och motgång.

Inledningsvis tog Lindvall den unge amerikanen under sina vingar.

– Jag försökte så klart lära mig mycket av honom, då han är en målvakt som spelat på hög SHL-nivå i många år nu, men i honom fann jag också en god vän. Precis innan vi satte oss ned för det här samtalet så skickade han exempelvis bilder till mig kring vad han tänker förändra med sin utrustning till nästa säsong och vad jag tycker om det, och så där. Det finns miljontals saker man som målvakt kan ändra med sin utrustning på olika sätt och vi båda delar inställningen att hela tiden försöka göra vårt yttersta. Att få spendera varje dag på rinken med en kille som "Gurra" har varit en ynnest.

En annan person som trädde fram som en nyckelfigur under Manns säsong i Skellefteå var målvaktstränaren Krister Holm. Holm har jobbat i Skellefteå AIK sedan 2006 och har varit med och förädlat målvakter i form av ovan nämnde Lindvall, men även Joacim Eriksson, Markus Svensson och Arvid Söderblom, bland andra.

– Det är inte så att han har en magisk formel som ingen annan målvaktstränare har. För Krister handlar det om den typen av människa han är. Han har visat full tro till både mig och Gustaf under hela säsongen. Krister är en stor anledning till att jag känner att jag har blivit en mycket bättre målvakt. Ärligt talat så är han en av de bästa personerna jag någonsin har träffat. Det har varit väldigt roligt att jobba med honom och när det är kul att gå ned till rinken varje dag så borgar det för utveckling på alla plan.

Många nya perspektiv

Utveckling är något som Mann även fått utanför rinken. Att som 23-åring lämna familj och vänner på andra sidan Atlanten i en tid där en pandemi plågat världen har på många sätt varit utmanande för målvakten, men flytten till Sverige och Skellefteå har gett Mann nya perspektiv på saker och ting.

– Jag har lärt mig så otroligt mycket. Många av sakerna som jag har lärt mig kan jag nog inte formulera och sammanfatta ännu, utan det kommer nog att sjunka in först om några år. Den största lärdomen för mig har nog ändå varit att vi människor på utsidan kan se ut att vara olika, men att vi i grund och botten är likadana. Vi är alla människor som har mycket gemensamt, säger Mann.

– I den värld vi lever i just nu så finns det enormt mycket hat, vilket kriget i Ukraina tyvärr är ett tydligt tecken på, men det har varit en mäktig känsla att se att hur lika vi alla är oavsett om vi kommer från USA, Sverige, Tyskland eller Kanada och oavsett vilken tro eller kultur vi kommer från. Ibland behöver man bara kliva in i en annan kultur för att verkligen förstå det och se all kärlek som finns i vår värld.

***

Den närmaste månaden kommer Strauss Mann att spendera i Chicago med sin flickvän, innan han till sommaren flyttar hem till Connecticut för att bedriva sin sommarträning och sina förberedelser inför det stundande NHL-äventyret på hemmaplan. Just nu passar han på att ta lite ledigt från isträningen och låter kroppen vila upp sig efter en prövande säsong i Sverige.

– När jag nu är så här nära mitt mål att spela i NHL så gör det hela sommarträningen en aning lättare, säger Mann med ett skratt.

23-åringen hymlar inte med att anledningen till att han skrev på för Sharks var för att spela i NHL, men att han ändå går in till säsongen utan några förväntningar eller förhoppningar.

– Sharks sade några saker till mig innan jag sajnade som lockade mig att skriva på, men i slutändan är detta professionell hockey och det handlar om att spela bra för att få chansen. För mig handlar just nu allt om att förbereda mig så bra som det bara gå och spela den bästa hockeyn jag kan.

– Alla kan säga vad de vill till mig, men i slutändan handlar allt om hur jag presterar. Jag ser framemot att spela min bästa hockey och visa klubben vad jag kan göra. Om jag bara gör det så kommer resten att ta hand om sig själv.