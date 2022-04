En av svensk landslagshockey mest rutinerade spelare lägger av. Efter tre OS-turneringar och fem VM lägger Erica Udén Johansson nu av, kan hockeysverige.se avslöja.

– Jag har suttit och kollat på finalerna och känt att jag också vill spela där eftersom det ser jätteroligt ut. Men när jag tänker på allt som krävs för att nå dit, den biten köper jag inte längre, berättar hon.

AIK tappar ytterligare en av sina stora profiler till nästa säsong. Tidigare har OS- och VM-målvakten Minatsu Murase meddelat att hon avslutar karriären. Idag kommer beskedet att även Erica Udén Johansson väljer att sluta spela.

32-åringen från Njurunda har gjort tre OS, fem VM samt spelat och pluggat fyra säsonger på Quinnipiac University där hon dessutom var lagets kapten sista säsongen.

– Jag har inte motivationen till att tillbringa tiden tiden som krävs för att prestera bra på isen eller under sommaren. När jag inte är villig att göra den biten kommer inte hockeyn bli rolig att spela eftersom jag inte kommer orka det jag vill orka. Därför har jag valt att lägga skridskorna på hyllan, berättar AIK-anfallaren och fortsätter:

– Jag har lagt ner all den här tiden under många år, men en anledning är också att jag vill spendera mer tid med min sambo, slippa ha ångest vid eventuella semestrar att hela tiden behöva klämma in träningspass. Om vi exempelvis är ute och seglar behöva hitta en ö där jag kan köra träningspass. Trots det får jag ångest över att träningspassen på en ö mitt ute i ingenstans inte är tillräckligt.

– Den ångesten vill jag inte ha att göra med längre. Jag tycker fortfarande hockeyn är svinroligt. Jag har suttit och kollat på finalerna och känt att jag också vill spela där eftersom det ser jätteroligt ut. Men när jag tänker på allt som krävs för att nå dit, den biten köper jag inte längre.

Minns tillbaka

– Kämpig. Jag har för första gången kombinerat jobb med hockey. Tidigare har jag alltid pluggat, vilket har funkat för mig då jag kombinerat det med hockeyn.– Säsongen var ett kämpande med att få ihop schemat. Jag jobbar var tredje helg vilket innebar att jag skulle klämma in jobbhelger i matchhelgerna och få det att funka. Nu har jag jättehärliga kollegor som varit villiga att byta jobbhelger så jag har kunnat vara med på alla matcher, men ändå utföra mina timmar som jag är anställd för.– Det ”råddandet” har, som sagt var, varit kämpigt. Sedan har vi inte nått resultaten vi som lag velat överhuvudtaget den här säsongen. En sådan sak var inte heller roligt.

Erica Udén Johansson har en mycket fin karriär att se tillbaka på. Hon debuterade med Sundsvall i Division 1 som 15-åring 2004. Hon har även spelat för MoDo, Segeltorp, Quinnipiac University, Brynäs och senaste fyra säsongerna för AIK.

– Höjdpunkterna? Det första som kommer upp är att jag fått vara med i tre OS. Jag känner mig också nöjd med att ha gjort poäng i varje stort mästerskap jag deltagit i. Det känns som jag ändå varit med och bidragit även om jag ganska ofta haft ganska dolda roller i landslaget.

– Jag tog SM-guldet lite väl tidigt (2010 med Segeltorp) så jag uppskattade inte det som jag skulle gjort om jag vunnit idag. Jag tänkte nog ”ja, ja det kommer fler”, men så blev det inte, skrattar Udén Johansson och fortsätter:

– Det är jätteroligt att ha vunnit SM-guld. Det är en grej på den Udénska sidan i familjen, att vi har många på den sidan som vunnit SM-guld i diverse olika sporter, vilket är kul.

– Mamma (Karin) har vunnit ungdoms-SM i slalom. Morfar (Uno) har också vunnit SM, men där är jag mer osäker på i vilken sport. Sedan har jag en tremänning som heter Lisa Hovland Udén. Hon kör speedski ”dåre” (skratt)… Det är när man ska åka rakt nedför så fort det bara går. Hon har vunnit både SM och VM-medaljer i det.



Du är inte lastgammal, men det känns som du alltid varit med på elitnivå inom damhockeyn, vad har utvecklats mest i ligan under dom här åren?

– Det är jättemycket som har gått framåt även om jag tycker att det går för långsamt ändå, men vi har flera lag idag. Idag har vi tio lag i ligan. Sedan skulle vi behöva förbättra alla lagen så det skulle bli flera jämna matcher, vilket det ändå har blivit under senaste säsongerna.

– Det finns idag ett mera driv för att få det till en proffsnivå, likt herrarnas, och utvecklas till ett faktiskt yrkesval för damer. Vi har en bit kvar, men det finns folk som driver på för att det ska bli så, vilket är positivt.

I moderklubben Sundsvalls tröja. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Ja du… En väldigt bra fråga, skrattar Erica Udén Johansson och fortsätter:– Jag jobbar vidare (Sollentuna sjukhus). Sedan tänkte jag, som sagt var, få mer tid att hitta på mer normala saker, sådant som vanligt folk gör. Just att kunna njuta av ledigheten utan krav på andra grejer.–Framöver får vi se, men jag är sugen på att ta mig in i idrottsvärlden på andra sätt, som ledare, coach eller någonting. Kombinera det med min gedigna utbildning.– Kör hårt!

