Västerås och MoDo är avklarade.

Nu är det endast HV71 som står mellan Björklöven och SHL.

– De har varit storfavoriter sedan i augusti, men vi har haft bra och tuffa bataljer mot dem under säsongen, säger Björklövenforwarden Olle Liss till hockeysverige.se.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Björklöven lyckades säkra sin finalplats i Hockeyallsvenskan under torsdagskvällen efter att man besegrat MoDo med hela 8–3 i Örnsköldsvik. En av ”Lövens” segerorganisatörer i matchen var Olle Liss som stod för ett mål och en assist i storsegern.

– Det är skönt, nu är vi ett steg närmare vårt mål. Det var en tuff batalj hela vägen in i kaklet, men i dag är det vår disciplin och vår arbetsinsats som tar oss över mållinjen, säger Liss till hockeysverige.se.

MoDo dominerade emellertid matchinledningen, där hemmalaget fick chansen att spela närmare fyra minuter i powerplay under matchens första minuter och skapade ett enormt tryck mot Claes Endre i Björklöven-målet.

– Det var jävligt starkt av box play-killarna att kunna döda fyra minuters box play direkt. Vi blev så klart stärkta efter det och sedan tryckte vi in ledningsmålet ganska snabbt därefter. Det var första gången som vi öppnade målskyttet i en match och efter det så har vi ganska god kontroll, tycker jag. (Claes) Endre gör en fantastisk insats i målet igen och hela laget chippar in. Det var väldigt starkt.

Var det er bästa match i matchserien, tycker du?

– Oj, jag vet faktiskt inte. Spelmässigt var det stundtals väldigt bra, men vi släpper till lite för mycket kontringar för att man ska vara helt nöjd där, kanske. Generellt så gör vi en väldigt stabil insats, dock.

HV väntar: “Haft bra och tuffa bataljer”

Liss beskriver sin egen insats i 8–3-segern på samma sätt.

– Det var lite upp och ner. Det är väl några grejer därute som jag vill ha tillbaka, men i andra situationer skapar vi bra tryck mot deras kasse. Vi formation får göra två mål och det måste vi så klart vara glada med.

– Man får ta de chanser man får. Man vet aldrig hur mycket eller lite chanser man kommer att få i en match, så då är det väl lika bra att ta vara på dem?

Nu väntar HV71 i finalserien.

– De har varit storfavoriter sedan i augusti, men vi har haft bra och tuffa bataljer mot dem under säsongen. Jag ser verkligen fram emot dessa matcher. Nu har vi betat av två veckor och sju matcher mot MoDo, så det ska bli kul att se lite andra ansikten därute på isen, säger Liss med ett flin.

– Det blir säkerligen en annorlunda hockey nu, då de nog har ett annat tänk än MoDo. Nu får vi ställa om och scouta dem noggrant. Det kommer att bli riktigt, riktigt kul.

Den första finalmatchen spelas redan på lördag.

– Det är bara att trycka i sig mycket föda direkt. Nu ska vi hem, vila och ha lite möten i morgon för hur planen ser ut de kommande veckorna.

– Sedan får man lite gratisenergi från publiken den här tiden på året. Jag hörde att det var lite stök och bök att ens få tag i biljetter, så det var kul att så många kom hit och de tog verkligen över härinne. De var en klart bidragande orsak till att vi vann i dag.

