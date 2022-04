Han fick till sist lämna Vancouver - och hamnade i unga Arizona Coyotes. För hockeysverige.se berättar Loui Eriksson om den långa NHL-karriären - som snart kan vara slut.

– Vi får landa lite efter säsongen och se hur allt känns då, berättar veteranen.

Loui Eriksson är inne på sin 16:e säsong i NHL. 36 åringen från Göteborg spelar nu i Arizona Coyotes men startade sin NHL karriär i Dallas Stars. Han blev draftad av Dallas som nummer 33 i NHL draften 2003 och har sedan dess spelat över 1000 matcher i NHL i Dallas Stars, Boston Bruins, Vancouver Canucks och Arizona Coyotes.

I december 2021 spelade Loui Eriksson sin 1000:e match i NHL. Han berättade att det var jättekul att få vara med om matchen. Loui var den femtonde svensken att nå den milstolpen i NHL.

– Det har gått lite långsammare de sista åren än jag tänkte mig så det var kul att få vara med om det.

Hela hans familj kom över från Sverige för att fira den stora dagen. Loui Eriksson sa att det var kul och väldigt speciellt att få dela den dagen med hela familjen - som varit med på hela resan.

“Skönt att få spela igen”

Efter några långa år i Vancouver blev svensken trejdad till Arizona Coyotes i somras. En efterlängtad flytt eftersom han inte hade spelat så mycket de sista åren i Vancouver.

– Det var skönt att komma till ett lag och få spela igen. Att jag kunde börja bidra och hjälpa till.

Foto: Bildbyrån.

Arizona Coyotes har ett ganska ungt lag och är i mitten av en rebuild, så Loui Eriksson tycker att det är kul att få hjälpa de unga spelarna. Om de unga spelarna har några frågor eller funderingar är det självklart att han försöker hjälpa till med allt om man tar hand om sin kropp och hur man hanterar vissa situationer utanför isen. Även fast säsongen i Arizona inte varit den bästa tycker ändå Eriksson att det var varit kul att få vara med och kunna hjälpa laget för framtidens skull - och han hoppas att det kan bli ett bra lag i framtiden.

Övergången till Arizona betydde även att Loui och hans familj flyttade tillbaka till USA - och veteranen trivs i sin nya hemstad.

– Det är enkelt att bo här och allt fungerar bra.

36-åringen från Göteborg var fyra år när han gick på is för första gången. 16 år efter han gick på is för första gången flyttade han över till Nordamerika efter att då ha hunnit spela 85 Elitseriematcher för Frölunda. Han berättar att det var ett ganska stort beslut att flytta över som 20-åring men att hans dåvarande flickvän, nuvarande fru, flyttade med honom så han hade henne med sig. När de flyttade över var de först i Dallas på training camp och sedan flyttade de till Iowa och Dallas AHL lag

– Vi hade ett väldigt roligt lag det året med många svenskar vilket gjorde att jag kom in i det ganska bra.

Hamnade i Boston

Loui Eriksson hade ett bra första år i farmarligan vilket gjorde att han fick chansen på NHL spel året därpå. Hans andra säsong i USA började i NHL och han gjorde även sitt första NHL mål i hans första match.

Sommaren 2013 flyttade Loui Eriksson till Boston genom en trejd. Boston hörde av sig till Loui Eriksson och snabbt därpå var han en Bruin. Han berättade att han tyckte att det var ganska dags att flytta eftersom de hade haft några tuffa år i Dallas där de inte gick till slutspel.

– Det kändes som en bra chans att komma till ett bra lag och få en chans att vinna.

Efter tre bra år i Boston var det dags för ett nytt äventyr för Loui och hans familj. Det var några olika lag som hörde av sig till svensken och i slutet kändes det som att Vancouver Canucks var bäst. Där fick han bland annat spela med bröderna Sedin.

– När man tänker tillbaka efteråt kanske det inte var det bästa valet men i slutändan var det mitt val att komma till Vancouver.

Eriksson i Vancouvertröjan. Foto: Bildbyrån.

Under hans sista år i Boston gjorde han 63 poäng vilket gav honom ett bra kontrakt med Vancouver Canucks.

Loui Eriksson sa att det självklart inte var de bästa åren i Vancouver men att han lärde sig mycket under de åren. Han lärde sig att hålla sig stark som person och som familj och att de åren gjorde dem starkare som en familj också.

Vad händer efter säsongen?

Förutom Louis karriär i Nordamerika har han också representerat Tre Kronor i olika turneringar. Han berättade att det alltid är kul att få spela för sitt land och även att få spela med spelare som han spelar mot i Nordamerika. Hans bästa minne med Tre Kronor var när de vann VM-guldet på hemmaplan 2013.

– VM-guldet är ett otroligt minne att vara en del av.

I sommar går 36 åringens NHL kontrakt ut. Loui Eriksson sa att efter säsongen ska han och familjen ta ett beslut om framtiden.

– Just nu vet vi inte, vi får landa lite efter säsongen och se hur allt känns då.

