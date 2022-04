Klart: Han tar skyttekungens plats i topplinan

Luleå ligger under i matchserien och får klara sig utan sin skyttekung Pontus Andreasson när serien vänder ner till Göteborg. Då kliver Einar Emanuelsson in i toppkedjan.

Utan Pontus Andreasson åker Luleå ner till Göteborg för att kvittera matchserien.

Då väljer huvudtränare Thomas Berglund att ersätta sin skyttekung med Einar Emanuelsson, som får kliva in i kedjan med Linus Omark och Juhani Tyrväinen.

