Örebrotränarens svar om Kovacs framtid: ”Det får vi väl se”

Örebro Hockeys säsong är över efter förlusten i den femte kvartsfinalronden mot Luleå under fredagsaftonen. Och när det väl skulle avgöras – petades storstjärnan Robin Kovacs på nytt. Något som också skapar stora frågetecken kring hans framtida status i klubben.

– Det får vi väl se, säger Örebrotränaren Niklas Erikson till Hockeysverige.

Drygt tio minuter in på den andra förlängningsperioden under fredagens femte kvartsfinalmöte mot Luleå – tog Örebro Hockeys säsong slut efter att forwarden Pontus Andreasson svarat för det matchavgörande målet.

Stämningen var dyster vid Örebros omklädningsrum nere i korridorerna vid Coop Norrbotten Arena. Men ändå ansåg huvudtränaren Niklas Eriksson att laget tillslut ändå föll med flaggan i topp under fredagens insats.

– Det var en bra match, särskilt i förlängningsspelet där vi såg starkare ut än dem. Det tycker jag att vi var generellt genom matchen. Men vår andraperiod var inte bra där de hade ett spelövertag.

– Där har vi haft problem med under hela kvartsfinalserien där de har fått pumpa ut sitt spel. Men jag lämnar ändå med positiva vibbar där vi verkligen gick för det med flera kanonlägen, säger Eriksson.

“ALLA HAR SPELAT FÖR VARANDRA”

Förlusten innebar att Luleå därmed kunde segra med 4–1 i matchserien som innehöll flera jämna delar – men där norrbottningarna helt enkelt kunde dra det längsta strået.

Vad säger du generellt om kvartsfinalserien?

– Jag tycker att vi har varit lite för ineffektiva där detta var den första matchen där vi gjorde två mål under ordinarie tid. Det har varit lite för få mål och påminner lite om hur hela vår säsong har varit. Vi har varit tajta defensivt – men inte riktigt haft den där offensiven.

Vad är dina helhetsintryck sett till hela säsongen?

– Den har varit stabil på ett sätt och och upp och ned på ett annat sätt. Defensivt har vi varit stabila genomgående, men så hade vi en backsituation där vi fick matcha många juniorbackar som verkligen fick känna på hetluften och som gjorde det bra. Men det gjorde att vi fick matcha backpjäser så som Kristian Näkyvä och Nick Ebert väldigt hårt. Det fick vi kanske betala lite för senare.

Örebro valde inför sluttampen av säsongen att spetsa laget med forwardsarna Nick Halloran och Daniel Audette samt backarna Libor Sulak och Kristaps Zile Något som också påverkade enligt Eriksson.

– Vi har tagit in spelare under resans gång och det är alltid en process i att kunna få in dem. Vi var på väg att hitta något, men om man jämför med ifjol där alla var med från start så blev det lite för mycket rotation. Men samtidigt var vi också tvungna att få in spelare speciellt på backsidan.

Genom grundserien var Robin Kovács en av lagets absolut största nyckelspelare och vann också den interna poängligan med 41 poäng(21+20) under 51 grundserieomgångar. Men till kvartsfinalens fjärde match i onsdags petades stjärnan under omdiskuterade former. Han fanns heller inte med i truppen i den femte matchen.

– Vi gjorde en bra match senast och vi har kommit samman som grupp och varit stabila och starka under de här två matcherna. Alla har spelat för varandra, jag tycker att det blev bra.

“DET FÅR VI SE”

Uppgifter från bland annat Expressen har talat om att Kovacs nu är på väg bort från klubben – trots kontrakt även under nästa säsong.

Har Robin Kovacs någon framtid i Örebro Hockey?

– Det får vi väl se och utvärdera. Det är också lite ovanför mitt huvud också där besluten ligger på Niklas Johansson och Stefan Bengtzén i den sportsliga ledningen.

Örebrotränaren avslutade intervjun med att ge syn syn på vad Örebro behöver göra för att stärkas framöver.

– Det blir som vanligt otroligt viktigt med rekryteringen. Jag tror ju på att vi behöver försvenska vårt lag. Vi har ju en av Sveriges tre bästa juniororganisationer och den måste vi visa att vi kan fortsätta utveckla. Då krävs det också ett speciellt typ av lagbygge och en svensk stomme som ska fostra nästa generations spelare. Det tycker jag är jätteviktigt med kärnspelare som är svenskar.

