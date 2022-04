Klart: NHL tvingas betala mer för svenska spelare

Svenska ishockeyförbundet och NHL har enats om ett nytt avtal mellan ligorna.

Det nya avtalet innebär bland annat att ersättningen per spelare som går från Sverige till NHL ökar från i snitt 315 000 dollar till i snitt 381 000 dollar.

Ökningen till 381 000 dollar per spelare kan i sin tur sedan öka hela vägen upp till 425 000 dollar under den andra halvan av avtalstiden. Svenska ishockeyförbundet och NHL har enats om ett nytt avtal som är skrivet på fyra plus fyra år.

– Vi har kämpat under många år, och jag känner mig både glad och trygg för svensk ishockeys del att vi fått till det här avtalet, säger Svenska Ishockeyförbundets vice ordförande Peter Forsberg i ett pressmeddelande.

Forsberg har tillsammans med SHL:s Johan Hemlin jobbat fram avtalet och har skrivits under i New York av NHL:s vicekommissionär och Forsberg.

– NHL ser oss som en väldigt bra partner och en kompetent leverantör av spelare.

Stor höjning

Tidigare har NHL tvingats betala 315 000 dollar i snitt per spelare som lämnar Sverige för spel i NHL, en ersättning som alltså kan komma att stiga med så mycket som 110 000 dollar vid det nya avtalets slut.

– Eftersom vi har så många svenska spelare i NHL, ville vi ha en dialog med dem. Det var så det började; det var viktigt för oss att få ett avtal så att klubbarna kunde få betalt för de spelare de skickade till NHL, säger Forsberg.

Liksom tidigare kommer summan per spelare att delas upp i fyra delar, där de klubbar som spelaren representerat de fyra säsongerna innan han flyttar över till NHL får dela på pengarna.

Vidare kommer NHL att ersätta svensk hockey med 35 000 dollar för varje spelare som draftas i förstarundan. I övriga rundor ersätts svensk hockey med 20 000 dollar per spelare.

Det nya avtalet börjar gälla från säsongen 2022/23.

