Trejdades i går – skriver på nytt kontrakt i dag

Boston Bruins valde att trejda till sig Hampus Lindholm bara ett par dagar innan deadline. Nu förlänger klubben kontraktet med svensken – som cashar in.

Hampus Lindholm har bara varit en Bostonspelare i en dag. Men nu har den 28-årige backen kommit överens med klubben om ett långtidskontrakt.

Boston Bruins fick betala dyrt för att trejda till sig den etablerade backen. Därför väljer man nu att direkt knyta till sig skåningen på ett åttaårs-kontrakt. Det totala värdet på kontraktet landar på 52 miljoner dollar och har en lönetaksträff på 6.5 miljoner dollar per säsong.

