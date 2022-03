Torontos drag – byter till sig veteranbacken

Toronto Maple Leafs sitter i en bra position inför slutspelet. Nu förstärks laget ytterligare när 38-årige Mark Giordano ansluter från Seattle.

Med över 1 000 matcher, 16 säsonger och 500 poäng i NHL var Mark Giordano en av de mer rutinerade herrarna på marknaden.

Toronto, som behöver förstärkning defensivt, väljer därför att knyta till sig backen.

Med ett utgående kontrakt har Mark Giordano varit eftertraktad hos flera topplag som söker efter en rental. Där dragkampen nu alltså vinns av Maple Leafs, enligt flera trovärdiga källor.

I believe Giordano has been traded to Toronto.