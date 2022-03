Philip Broberg har under sin rookiesäsong i Nordamerika delat sin tid i Edmonton Oilers och AHL-laget Bakersfield Condors. 20-åringen har under året känt på livet med att flytta upp och ner mellan de olika ligorna och de olika länder.

– Varje gång man kommer upp till Edmonton ser man det som en möjlighet att bevisa att man förtjänar att vara här, säger han till hockeysverige.se

NHL-rookien, som är uppväxt i Örebro, har spelat hockey hela livet och har alltid haft drömmen om att spela i NHL och vinna Stanley Cup. Sommaren 2019 valdes Philip Broberg som den åttonde spelaren i NHL draften av Edmonton Oilers.

Broberg säger att han tyckte det var väldigt roligt att bli draftad av Edmonton eftersom det är en väldigt ärorik klubb med mycket historia bakom sig.

– Det var väldigt kul att höra sitt namn bli uppropat och det var extra roligt att det just var Edmonton.

Efter två säsonger i SHL begav sig Broberg till Nordamerika. Vilken han upplever som den största skillnaden mellan SHL, AHL och NHL? Tempot i spelet.

– Det är mycket högre tempo här borta. Mycket mer fysiskt spel och man måste fatta många fler snabbare beslut här borta.

NHL-debuten

Den 20 november 2021 gjorde Philip Broberg sin NHL debut när Edmonton Oilers vann över Chicago Blackhawks. Broberg Det var en dröm som gick i uppfyllelse och något han kommer minnas länge.

– Inför matchen var jag väldigt nervös och jag visste inte riktigt vad som väntade men det var väldigt roligt.

Foto: Bildbyrån. Philip Broberg.

Efter Edmontons match den femte mars blev Philip Broberg prisad på Twitter för sin insats i matchen. där många menade att han spelade sin bästa hockey i NHL. När Philip får frågan om matchen förklarar han att han försöker ta för sig mer nu och att han spelar med mer självförtroende.

– Jag känner en stor skillnad nu från min första NHL-match. Det känns som jag har utvecklats mycket som spelare under det här året och varje dag försöker man bli lite bättre.

Skadade sig i derbyt

Legendaren och Stanley Cup-mästaren Paul Coffey har alltid haft en nära relation med Edmonton Oilers och Philip Broberg har haft chansen att prata med honom. Den svenske backtalangen har en dialog med honom rätt ofta och säger att det är väldigt roligt att han kollar på matcherna och pratar med en efter matcherna.

– Det är väldigt lärorikt att ha honom att hjälpa mig. Han har hjälpt mig med små detaljerna och påpekar ofta saker att tänka på.

I det senaste “Battle of Alberta” åkte Broberg på en tackling från Calgary Flames forward Milan Lucic. Edmontonbacken berättar att han försökte "pre-bumpa" honom innan han kom in till sargen men hamnade för mycket på tårna och åkte in i sargen. Han fortsätter med att säga att han kunde ha varit snabbare ner till pucken för att undvika kroppskontakten och vända spelet direkt.

Philip Broberg började säsongen i AHL och skaffade då ett lägenhetshus med några av de andra spelarna i laget. Men när han är uppe i Edmonton bor Philip Broberg på hotell. När man blir uppskickad till NHL går det väldigt fort och man sitter snabbt på flyget. Det är inte alltid man vet hur länge man ska befinna sig på ett ställe. Det är med andra ord bara att försöka ta det dag för dag. För att säkra en plats i Edmontons NHL-lag menar Broberg att han måste fortsätta jobba på sitt defensiva spel och sin förmåga att producera framåt. Han säger att det bara är att jobba på de små detaljerna varje dag.

Foto: Bildbyrån. Paul Coffey och Eric Lindros.

”Kul att följa SHL”

I Edmonton är alla spelare bra på att hjälpa de unga spelarna och se till att de känner sig välkomna i gruppen.

– Det är många unga spelare i Edmonton så jag umgås mycket med dem. Jag har känt dem nu i några år med alla olika camper vilket är kul.

Vad har du lärt dig mest det här året?

– Jag har lärt mig att det är idag som gäller mest och att det inte handlar om morgondagen. Man måste leva i nuet och presenter på alla träningarna. Morgondagen kan man bara ta imorgon.

Även fast Philip Broberg befinner sig i Nordamerika håller han koll på SHL och följer slutstriden inför slutspelet. Hans tidigare lag Skellefteå ligger trea inför slutomgångarna.

– Jag håller koll på ligan, både i botten och i toppen. Det är kul att följa SHL.