Artturi Lehkonen har spelat hela sin NHL-karriär i Montréal Canadiens efter SM-guldet med Frölunda 2016.

Nu kan han dock få flytta på sig – enligt TSN:s Darren Dreger finns det “stort intresse" för finländaren bland andra NHL-lag innan Trade Deadline.

Ryktena fortsätter att florera inför måndagens Trade Deadline i NHL.

Nu kan en ny spelare vara på väg att lämna sin klubb då TSN:s Darren Dreger rapporterar att Montréal Canadiens funderar över om Artturi Lehkonen har någon långvarig framtid i klubben. Enligt Dreger ska “Habs” fundera över hur mycket finländaren kan bidra till laget framöver eller om de kan få ut mer värde i form av draftval och unga talanger om de trejdar bort Lehkonen.

Om Montréal bestämmer sig för att byta bort Lehkonen så ska det finnas “stort intresse” från andra NHL-klubbar, skriver Darren Dreger.

Arturi Lehkonen is now the piece in play in Montreal. High interest in the 26 year old forward. Decision time for the Canadiens. He could help the Habs for the next 4-5 years. His value to the team being measured against his trade return.